Nå har jeg begynt å sykle til jobb med pustemaske

Jeg sykler til jobb hele året, og har gjort dette de siste sju årene.

Jeg bor på Saupstad og sykler gjennom Heimdal og Industriveien til og fra jobb på Heggstadmoen. Det er en sykkeltur på fire kilometer en vei.

Jeg kler på meg etter forholdene, enten det er vinter med minus 20 grader, snø (selv når det ikke blir brøytet på flere dager), regn, storm eller sol og varmt.

Jeg sykler på gang og sykkelvei der det er mulig og i veibanen der det bare er fortau. Jeg sykler en del raskere enn fotgjengere og det er mindre fare for ulykker når jeg holder nærmere farten til biltrafikken.

Jeg trives med å sykle. Våkner opp om morgenen og får inn litt trim hver dag, jeg bruker ikke elsykkel. Når det nå begynner å bli vår, blir det lettere å sykle, kan skifte fra piggdekk og slippe lag på lag med klær.

Men med våren, så kommer det ett nytt problem: Støv.

Det er supert at det blir strødd om vinteren, det trenger vi for å kunne bevege oss på snø og is. Når snøen forsvinner, så blir støvet og grusen liggende til Trondheim kommune kommer for å koste det opp.

Fram til de får gjort det, ligger det en støvsky over gatene, spesielt når det er mange som skal til og fra hjemmene sine om morgenen og om ettermiddagen.

De siste dagene har jeg kommet på jobb og hjem med pusteproblemer. Jeg har astma og den støvskyen som blir virvlet opp av biltrafikken er tung å komme seg gjennom.

Trondheim kommune er flinke og har i år kommet med et kart der en kan se når de skal ha hovedrengjøring på gatene. De siste årene jeg har syklet, har de stort sett vært ferdig med dette i begynnelsen av mai.

I år skal de begynne i starten av uke 23, altså juni, i gatene på Heimdal og Heggstadmoen. De skal være ferdig i uke 26. Altså kan jeg risikere å måtte sykle i dette støvet i 11 uker.

Det vil ikke akkurat være helsefremmende å puste inn svevestøv i så mange uke. Sykling skal tross alt være noe Trondheim kommune og Miljøpakken skal satse på og tilrettelegge for. Så da har jeg begynt å sykle med pustemaske

