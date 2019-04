Hvorfor skal vi tvinges på musikk i alle butikker?

Det passerer over 400 lastebiler i døgnet, så det er snart ikke mulig å bo her

Saken oppdateres.

Det har etter hvert blitt ganske umulig å bevege seg ute i det offentlige rom uten å bli invadert av påtrengende musikk.

Skal du inn i en butikk – spesielt innenfor klesbransjen – blir du overøst med lyder du ikke ønsker. Det samme gjelder serveringssteder, frisørsalonger og andre etablissementer.

På mange sportsarenaer er det støyende musikk mellom hver gang speaker skal si noe. Til og med på treningsstudioer – også utenom arealene med fellesaktiviteter – er det musikk fra høyttalere.

Det siste er egentlig merkelig, fordi en svært stor del av dem som trener lytter til egen musikk via telefon og øreklokker. Jeg har tillatt meg å spørre om det er nødvendig med musikk hele tiden, og har alltid fått til svar at kundene vil ha det slik, noe jeg stiller meg tvilende til.

Jeg registrerer også at det nesten er umulig å lytte til en radiokanal uten at et intervju eller samtale avbrytes med jevne mellomrom «fordi vi må ha litt musikk». Det virker som om det er en frykt for å sende program der samtalen er hovedsaken.

Har vi kommet dit at vi frykter taushet og stillhet? Selv er jeg svært glad i musikk, men jeg vil lytte til den og ikke ha den som bakgrunnsstøy.

Det er selvfølgelig mulig at jeg i en alder over 70 år har kommet helt i bakleksa, men jeg er oppriktig bekymret for de kommende generasjonene når det gjelder lydpåvirkning.

Både utstrakt bruk av øreklokker og konserter med ekstremt høyt lydnivå, er ikke bra for helsa - noe også forskning viser.

Dessuten er det færre og færre som ikke tar seg tid til å oppleve det som flere kloke mennesker har sagt: «Den vakreste musikken er fullkommen stillhet».

