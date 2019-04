Midtbyen vil ALDRI fungere uten at biler får rimelig tilgang. ALDRI

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Komiteen for forviklinger er på farten igjen. Nå vil de rote til Olav Tryggvasons gate på nytt, for å skape ekstra forvirring og flytte syklistene over til Fjordgata.

Logikken har forlatt åstedet og de gjenværende har fått fri tilgang på spillebrikkene. Nå har de også kastet terning om kjøremønsteret i Midtbyen, og landet på at det kan være morsomt å blant annet snu kjøreretningen i Dronningens gate 180 grader.

Det blir gøy, og særlig for dem som skal forsøke å finne ut av rotet etter å ha forvillet seg inn i byen med bil.

Hva med Britannia Hotell? Hvordan skal de oppfatte at kjøring foregår på motsatt side, og at gjestene trenger en innføring i bruk av labyrint for å komme seg både til og fra?

Det må være lov å spørre seg hva hensikten med all disse merkelige forslagene egentlig er, og for hvem det skal gavne.

Kan det være syklistene, de som slåss om hvem som kommer hurtigst på jobb, uten å ta noe hensyn verken til gående eller øvrig trafikk , kokende av sinne over at andre er i byen og sykler som om de har halen full av veps?

Eller er det for de vanlige syklistene, de med vanlige klær og kurv foran? Nei, det kan ikke være dem, for de ser vi bare noen få av midt på sommeren.

Er det kanskje metrobussen som ligger bak og spøker i kulissene. Denne guddommeligheten som snart kommer fra oven for å redde oss fra den klimatiske undergangen.

Ikke godt å si, foreløpig har de holdt på for tredje året med nye holdeplasser rundt om. Jeg minner om at Empire State Building ble bygget på 15 måneder i 1930.

Jeg sier ikke mer. Jo, vent litt, en ting er sikkert: Midtbyen vil ALDRI fungere uten at biler får rimelig tilgang, enten man liker det eller ikke. ALDRI.

