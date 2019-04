RBK har signert utenlandske spillere som ikke holder høyere kvalitet enn det vi finner i Trøndelag

Mistet førerkortet etter at UP målte 118 km/t i 80-sonen

Saken oppdateres.

Stig Inge Bjørnebye er i Adressa 3. april sitert på: «Vi er ikke så opptatt av hvor fornøyde vi er med denne lista. Det er ikke slik vi jobber i toppidretten. Vi prøver hele tiden å bli bedre, og jobber med å forbedre oss med tanke på strategi rundt spillerlogistikken».

Dette er en oppsiktsvekkende uttalelse. «Det er ikke slik vi jobber i toppidretten» kan oppfattes som en ovenfra-og-ned-holdning som ikke hører hjemme i et klubbhus som proklamerer verdien folkelighet.

For det andre er det merkelig at Bjørnebye tilsynelatende ikke er mer åpen for å lære av feil. En vurdering av overganger de siste 10-20 årene (les «denne lista»), kan eksempelvis gi informasjon om hvilke fotballkulturer som tilpasser seg norsk fotball og RBK, og hvilke som sliter med dette.

Les også: Sjekk lista: Dette er Bjørnebyes 53 overganger som RBK-sjef

«Inntil vi har norske eller lokale spillere som har den ønskelige kvaliteten, vil tallet på antall utlendinger fortsatt være relevant dersom vi skal nå ambisjonene om å spille i Europa». Thorarinsson, Gersbach, Rasmussen, Levi, Amundsen, Bendtner, Serbecic, Ogbu, Denic og Jebali: Dette er i stor grad spillere som kan defineres som «mindre suksessfulle» – de er solgt uten særlig gevinst, eller så befinner de seg i fryseboksen på Brakka.

Eggen Rismark, Løkberg, Åsen, Witry, Kvande, Gjertsen, Johnsen og lillebror Reginiussen er lokale spillere som har bevist at de holder høy, nasjonal kvalitet, om enn ikke europeisk klasse.

I teorien er jeg derfor enig med Bjørnebye; man må se til utlandet dersom jevnlig deltagelse i Europa skal være en realistisk ambisjon. I praksis har derimot Bjørnebye signert utenlandske spillere som ikke holder høyere kvalitet enn det vi finner i Trøndelag fotballkrets.

Les også: Ingen arbeidsro for Horneland etter flaut RBK-tap mot Stabæk

Bjørnebyes spillerlogistikk har generert om lag 30 millioner i overskudd – isolert sett et godt resultat. Et konservativt anslag, basert på Adressas tall, viser at RBK har solgt spillere for minst 150 millioner siden 2015.

Overskuddet fremstår mindre imponerende når man legger til i ligningen at arvesølvet fra eget akademi er eksportert i denne perioden: Selnæs, Svensson, Midtsjø og Sørloth har gitt klingende mynt i kassen. Slike gullkalver kommer sjelden og med ujevne mellomrom, og kan derfor betegnes som ekstraordinære inntekter.

I skrivende stund klarer jeg ikke å identifisere egenutviklede født etter Sørloth (1995) med et tilsvarende videresalgspotensial. Det er heller ikke oppløftende å lese at potensielle gullkalver som Johnsen (1998), Tagseth (2001) og Holm (2003) har flyttet til annen beitemark.

Les mer: De siste 30 Rosenborg-kjøpene: Ekspertene er kritiske

Av troppens Bjørnebye-kjøp er det kun Meling, Trondsen og Samuel som har betydelig videresalgspotensial. Kombinasjonen av få spillere som kan selges videre med gevinst, og at de mest lovende talentene ikke fanges opp av RBK, gjør at det ikke bør komme som en overraskelse hvis spillerlogistikken viser blodrøde tall de kommende årene.

Det er i sum et forbløffende stort sprik mellom ord og handling hva gjelder spillerlogistikk i RBK. Med utgangspunkt i disse betraktningene hoper spørsmålene seg opp: Har Bjørnebye og hans team oversikt lokalt? Hvilke kjøp, utenfor kjennskapen til en alminnelig eliteserie-seer, viser prov på tilstrekkelig kompetanse? Hvilke grep tar klubben for at de neste 120 millionene som brukes på spillerkjøp har høyere kvalitet og større videresalgspotensial?

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre