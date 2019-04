Tungt å få krav fra Nav og kommunen midt opp i sorgen etter at min mann døde

Saken oppdateres.

Min mann døde 29. november 2017, og jeg gikk en tung tid i møte.

Nav og Trondheim kommune har gjort denne tida ekstra tung:

Først fikk jeg krav om å betale tilbake til Nav, 8000 kr som jeg hadde fått utbetalt for mye i pensjon. Så fikk jeg krav fra Trondheim kommune, om å betale 6500 kr for et opphold min avdøde mann hadde hatt ved Munkvoll helse- og velferdssenter.

Les også: Jeg så fram til pensjonen etter 38 år i skolen, men en liten AFP-feil ble et mareritt

Jeg synes kravet fra Trondheim kommune er verre enn kravet fra Nav, for det angår så mange flere enn meg. Er det rett at enke/enkemann skal betale kommunen for sykehjemsopphold avdød ektefelle har hatt?

Vi er flere som undres over en slik praksis. Jeg tok kontakt med saksbehandler for å høre om dette kunne stemme og fikk bekreftet at det gjorde det.

Jeg skal begynne å betale på dette 20. april. Jeg vil jo gjerne gjøre opp for meg.

Les også: Når sorgen ikke slipper taket

Min erfaring med Nav, skrev jeg om i Ordet fritt 21. mars, men jeg gjentar den her:

Allerede 7. desember, som var kort tid etter dødsfallet, ble det meldt fra til Nav om dødsfallet. Slik at de fikk endret pensjonsbeløpet. Nav endret likevel ikke dette for desember, og ettersom det ikke var mulig å få lønnsslipp, oppdaget jeg ikke at jeg fikk for mye pensjon i desember 2017.

Først mange måneder senere, fikk jeg krav fra Nav om å betale tilbake neste 8000 kroner som var utbetalt for mye i tidsrommet 1. desember 2017-31. desember 2017. Og fristen for å betale beløpet var meget kort.

Les mer: Å gifte oss i høg alder, er det beste vi har gjort etter mange år åleine, men det straffa seg

Jeg sendte en klage på dette. Det er slik at jeg verken har forstått, eller burde ha forstått, at utbetalingen skyldes en feil. Så jeg mente jeg kunne ha mulighet gjennom en klage.

Jeg måtte likevel starte med å betale gjennom en nedbetalingsavtale, selv om jeg hadde klaget på kravet. Dette for å unngå at kravet ble sendt videre i systemet, slik at jeg ville ha fått et tilleggsgebyr på kravet.

Etter flere måneders ventetid, fikk jeg likevel endelig avslag på klagen.

Jeg erkjenner fremdeles ikke at jeg burde ha forstått at utbetalingen skyldes en feil. Men jeg hadde nok kanskje oppdaget feilen hvis jeg hadde fått lønnsslipp i posten.

Les også: Min svigermor på over 90 år var helt utslitt og måtte kaste opp da hun kom fram

Jeg synes at det er urimelig at jeg må betale tilbake et beløp som har gått med til mitt livsopphold i en tung tid.

Jeg skriver dette for å advare andre som mister sin ledsager, og blir alene om alle utgifter.

Det er mye man skal sette seg inn i, og jeg skjønner jo at dette er en kamp jeg ikke kan vinne. Det har hele veien føltes tungt å streve med disse sakene, midt opp i sorgen etter dødsfall.

Jeg vil benytte anledningen å takke alle som har støttet meg.

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre