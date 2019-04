Å bruke denne plakaten i vindkraftstriden, går over alle akseptable grenser

Saken oppdateres.

Det var en tid hvor nettrollene stort sett hørte til på ytre høyre.

Og en rask titt på Resetts facebookside viser at de fortsatt finnes. I forbindelse med brannen i Notre Dame har det blitt hevdet at noen muslimer har uttrykt glede over det. Da leser jeg blant annet denne kommentaren fra en som vil slå tilbake mot muslimene: «bare å ta med bensin å hjelpe dem tilbake det.»

Men de siste årene har nettrollene spredd seg til venstresiden. Ikke minst statsminister Erna Solberg, opplever masse usaklige kommentarer som blant annet går på kroppen hennes.

I disse dager er stemningen opphetet på Frøya i forbindelse med utbyggingen av en vindmøllepark. Å kjempe for sitt syn er ikke bare en demokratisk rett man har, men en plikt som samfunnsborger. Men det skal skje i siviliserte former og med respekt for hverandre.

Når vi opplever at noen lager en plakat som sammenligner vindmølleparken med nazistenes okkupasjon i 1940-45, og denne deles i sosiale medier, så går man over alle akseptable grenser. At den ene investoren er tysk, ser ut til å være et argument i seg selv. Det kalles rasisme.

Det kan være lett å akseptere mer av slik uanstendig oppførsel hvis vi er enige i sak. Men aksepterer vi at meningsfeller bruker et slikt språk og slike virkemidler, aksepterer vi at meningsmotstandere gjør det samme.

Og så skal vi være oppmerksomme på at det er mennesker vi snakker om. I saken på Frøya dreier det seg blant annet om noen hundre ansatte i Trønderenergi og deres familier. Fortjener de at vi behandler dem på denne måten?

Hva betyr det for den offentlige samtalen og for demokratiet at vi opptrer slik mot hverandre? Jeg er redd for at demokratiet svekkes.

Vi må ta anstendigheten tilbake!

