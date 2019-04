Hvem er feigingene som i påska forsøplet gravminnene i Falstadskogen med nazipropaganda?

Curlingparet storspiller under VM på hjemmebane: – Vi går for gull

Etter påske fikk jeg det for meg at all den gamle dritten i leiligheten måtte kastes

Spillerne har et klart ansvar for å blø for klubben

Like sikkert som at våren bringer ball-lek, dukker også idioten på sidelinja opp

Saken oppdateres.

Den såkalte «nordiske motstandsbevegelsen» kan fortelle at de har hatt «kamphelg» i Trøndelag i påska, for å markere Hitlers 130-årsdag.

Blant annet ved å klistre opp propaganda på kjente kulturminner som Falstadsenteret og på Olavshaugen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Les også: Maren fikk DVD med nazipropaganda i posten

I deres egen omtale av turneen i «kamphelga» skriver de følgende:

«Denne gang gikk turen mot Stiklestad, men man passet på å stoppe innom Falstad fangeleir, eller SS-Strafgefangenenlager Falstad på tysk. Hovedsakelig brukt for norske fanger men også fanger fra østblokkland og Danmark. Når man kom frem til Stiklestad, begynte mørket å falle på, så man passet på å først besøke plassen hvor NS-monumentet stod. Dette flotte monumentet, formgitt av billedhuggeren Wilhelm Rasmussen, ble ramponert og begravet etter krigen. Etter en kort minnestund, gikk man videre for å se resten av plassen og lære litt om dens historie.»

At denne gjengen stiller med argumenter for sitt syn på verden i offentligheten er selvfølgelig helt greit, men når de - som de selv kaller det - «bomber» minnebautaene i Falstadskogen med nynazistisk propaganda og hyllest til Hitler, så er det direkte respektløst overfor de omkring 200 menneskene som ble brutalt henrettet uten lov og dom der - hvorav mange fortsatt har sitt hvilested i skogen. (*)

Les også Adresseavisens mening: Motstandskampen må aldri gå i glemmeboka

Aksjonistene i denne feige organisasjonen er mistenkelig anonyme, så om noen kan tipse meg om hvem som forsøpler gravminnene i Falstadskogen med nazipropaganda, byr jeg gjerne på en vesentlig bedre historietime her på Falstadsenteret enn de åpenbart selv sto for på Stiklestad.

(* Nøyaktig antall henrettede i Falstadskogen er ikke kjent, men man går ut fra at tallet er omkring 200. Etter krigen ble 88 levninger funnet igjen, samtidig som man vet at et større antall ble gravd opp og senket i Trondheimsfjorden av nazistene like før freden. Man vet altså heller ikke nøyaktig hvor mange som fortsatt er begravd i skogen.)

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre