Fra oss som elsker å brygge og bygge E.C. Dahls for framtida

Det som forener oss, er at vi er både stolte og ydmyke for oppgaven med å forvalte Trondheim og Trøndelags bryggerihistorie videre.

I fredagens Adressa forteller gjestekommentator Jonas Skybakmoen om den gamle E. C. Dahls-trøya han fant under årets vårrengjøring. Æ ælske øl fra E. C. Dahls, lød påskriften på trøya, som viste seg å være støvete, for stor og umoderne. At han likevel velger å ikke kvitte seg med den, velger vi å tolke som at gammel kjærlighet, den ruster aldri.

Både trøyene våre og bryggeriet har fått en annen form i løpet av det siste tiåret. Vi har vært gjennom tøffe omstillinger. Det har vært krevende, ikke minst for flere av våre kollegaer. Derfor har vi all mulig respekt for at Skybakmoen kanskje ønsker seg tilbake til en annen tid.

Men det vi ikke kan respektere, er at han i sin nostalgia tegner et bilde av bryggeriet som et nedlagt bruk. Han etterlater seg et inntrykk av at bryggeriet er et eneste tomrom som bare tilbyr sære øl og ekko. Nettopp derfor håper vi at vi kan få anledning til å vise Skybakmoen alt som skjer på bryggeriet, slik at vi også kan vise han at det er veldig mye å glede seg over i og rundt bryggeriet.

Til faktaen. Halvparten av all Dahls Pils brygges i Trondheim. Hvert år produserer vi 3,2 millioner liter tradisjonell Dahls Pils på flasker, tank og fat. At Dahls på boks produseres på Gjelleråsen i Nittedal lever vi derfor godt med.

E.C. Dahls bryggeri er et av de få gjenværende bynære bryggeriene i Norge som ble etablert på 1800-tallet som fortsatt er i drift.

I løpet av de siste tre årene har vi også startet brygging av såkalt håndverksøl. Her har vi utviklet nye smaksfavoritter, til glede for både trøndere og det norske markedet for øvrig. Noe av dette ølet eksporterer vi også. Ramp Pale Ale er en hyllest til nabolaget vårt og selges i dag rundt om i det ganske land. Den drinkinspirerte varianten Kyoto verdsettes blant andre av de som egentlig ikke liker øl. Gullvåg er favoritt er for den som liker det mørk og sterkt. Vi kan love at det kommer mye mer.

I sum har vi produsert nærmere 5 millioner antall liter per år de siste tre årene. Og ølets vei fra brygg til den trønderske gane kan vi takke de 70 ansatte som jobber her. I tillegg har vi 41 ansatte ved E. C. Dahls Pub og Kjøkken. Inkludert i mantallet her har vi også våre dyktige lærlinger innen for kokke- og servitørfaget som vil kunne være med på å utvikle oss videre. I løpet av de snart tre første driftsårene har Pub og Kjøkken hatt over 100.000 besøkende på omvisning, ølsmaking, middager, konserter og andre events. Vi har hatt flere tusen besøkende på kunstutstilling med blant annet Håkon Gullvåg. Under Trondheim Rocks første år i fjor gjestet 40.000 Dahls Arena på bryggeriet de to dagene festivalen varte. Nå gleder vi oss til 2019-versjonen av festivalen.

Det er ikke ekko og tomrom som preger E.C. Dahls. Vi brygger øl – tradisjonell pils og mer eksperimentelle varianter. Vi fyller bryggeriet med god drikke, god mat og gode opplevelser. Dette er kulturbasert næring i praksis som gir nytt liv i bryggeriet og skaper gode opplevelser for trøndere og tilreisende.

I likhet med t-skjortemoten må også vi som bryggeri stadig fornye oss. Vi må drive omstilling samtidig som vi tar vare på den fantastiske historien i bryggeriveggene og kulturarven som ligger i en god Dahls Pils. Men vi skal alltid fortsette med det som er kjernen av vår virksomhet, nemlig å brygge god pils, eksperimentere med både øl, mat og kulturopplevelser til glede for Trondheim, Trøndelag og tilreisende til byen.

