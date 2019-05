Like sikkert som at våren bringer ball-lek, dukker også idioten på sidelinja opp

Tenk deg at du løper for livet etter å ha sett en av dine beste venner brutalt og kaldblodig bli skutt.

Livredd med tankene på en lillebror eller storesøster.

På familien din. På dem du er glade i, bankende i hjertet og hodet ditt.

Så overlever du. Men mange du delte drømmer og engasjement med er borte.

Skutt uten annen grunn enn at de delte noen sommerdager sammen med ungdommer som ønsker å bidra til et bedre lokalmiljø. En bedre by. Et bedre land. En bedre verden.

Du overlever, men med sterke og varige minner. Om din egen angst. Om vennene dine. Om de som ble borte.

Du overlever, men så finner noen ut at de skal true deg. Fornedre deg. Ønske deg død. Igjen og igjen tvinger de fram de tankene du trenger å ha kontroll på for å leve trygt videre.

Det er få ting som gjør meg mer fortvilet, trist og forbannet enn at de unge som overlevde Utøya-terroren trues og trakasseres den dag i dag. Noen truer dem på livet.

Andre ønsker dem døde, og noen bare plager dem med ubehagelige forstyrrelser og fornedrelser.

Det er bra at de verste nå stilles til ansvar i rettsapparatet, men det er fortsatt alt for mange som ligger i sivet og utgyter sitt grums mot de som overlevde.

Og vi er alt for få som roper stopp.

For det kan vi ikke overlate til politi og rettsvesen å gjøre. Det må vi gjøre selv.

