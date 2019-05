To av tre kvinner får det – ingen snakker om det

To fulle kvinner bortvist fra sentrum i hver sin by

Det var med stor glede jeg leste at Adressa satte fokus på kvinnehelse og overgangsalder, men skuffelsen var stor da typiske kvinnelige underlivsplager som urin-, avføringsinkontinens og tyngdefølelse i underlivet (underlivsframfall) ikke var nevnt med et ord.

I takt med dalende produksjon av østrogen eskalerer forekomsten av nevnte underlivsplager. Disse underlivsplagene rammer kvinner i alle aldre, men både forekomsten og alvorlighetsgraden øker etter overgangsalder. Østrogen er ikke bare viktig for reproduksjon, men også for funksjon og styrke i bekkenbunnsmuskulaturen og for slimhinnene i underlivet. Bekkenbunnen består av flere lag muskler og utgjør bunnen i overkroppen. Den har som funksjon å holde underlivsorganer på plass og lukke urinrør og endetarm. Mange kvinner, kanskje de fleste, vet ikke hvor viktig funksjon denne muskulaturen har, eller hvordan man best tar vare på den.

Så mange som to av tre kvinner har ufrivillig lekkasje (av urin, luft eller avføring) eller underlivsframfall. En kombinasjon av plagene er også vanlig. Spennvidden i symptombyrden er alt fra lett urinlekkasje ved fysisk aktivitet til svært invalidiserende plager som i verste fall gjør kvinnen ufør.

Til tross for dyster statistikk er det lite fokus på temaet. Svangerskap og fødsel er de største risikofaktorene. Andre kjente risikofaktorer er blant annet overvekt, kronisk hoste, kronisk forstoppelse, nevrologiske sykdommer, behandling for kreft i underlivet og hormonelle endringer som overgangsalder. Felles for risikofaktorene er at muskulatur og bindevev i bekkenbunnen svekkes. Under fødsel strekkes muskulaturen flere ganger sin egen lengde, og avriving av deler av muskulatur er ikke uvanlig.

Symptomer grunnet svekket muskulatur trenger ikke komme før mange år senere. Ofte er det overgangsalderen og bortfallet av østrogen som gjør at systemet ikke lenger klarer å holde tett. Sammenlignet med innsatsen som legges i middelmådige fotballspilleres muskelstrekk er det forsvinnende lite fokus på fødselsrelaterte muskelskader på kort og lang sikt.

Bekkenbunnstrening har vist seg å være svært effektivt både for forebygging og behandling av disse symptomene. Allikevel er det variabelt hvilken informasjon og hvilke tilbud som gis i svangerskaps- og barselomsorgen eller i helsevesenet for øvrig. Veiledet trening sammen med hjelpemidler og god informasjon kan hjelpe de fleste. De som ikke kommer i mål med de enkleste tiltakene, kan utredes og hjelpes med kirurgi.

Som poengtert i lørdagens reportasje om overgangsalder er også underlivsplager tabubelagt. Det tar ofte mange år før kvinner søker hjelp, og både kvinnene selv og helsepersonell kan synes det er et vanskelig tema å ta opp. Informasjon for å bryte tabu og større fokus på forebygging kan være en god start.