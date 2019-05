Arbeiderpartiet vil ha matglede på sykehjem

Reiselysten? Hit reiser du fra Værnes for under 500 kroner akkurat nå

Felles for det som gir matglede og kvalitet i eldreomsorgen er at det koster penger. Regjeringen oppfordrer til bygging av nye sykehjemskjøkken, men i Trondheim har vi andre løsninger for å sikre kvalitet for eldre. Dessverre gjør skattekuttene fra Høyre- og Frp-regjeringen arbeidet med kvalitet i eldreomsorgen krevende for oss som kommune.

I revidert nasjonalbudsjett innfører eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) tilskudd for etablering av kjøkken på alle sykehjem. Hun angrer tydeligvis på at da hun var byråd i Oslo, var det hun som sentraliserte matproduksjonen og stengte ned sykehjemskjøkken. Med det kunne Listhaug spare mange millioner. Det er paradoksalt at Listhaug som eldreminister nå vil gi tilskudd til å gjenåpne kjøkken som hun selv la ned som eldrebyråd.

Når folk er prisgitt maten de får servert, har fellesskapet et særlig ansvar for å levere god mat. Det er en kjent sak at mange eldre sliter både med appetitten og å få i seg nok næring. I Trondheim lykkes vi med en kombinasjon av ett stort felles kjøkken, samt kjøkken på alle avdelinger på helse- og velferdssentrene. Arbeiderpartiet i Trondheim har hatt fokus på betydningen av god mat og gode opplevelser sammen. Derfor har vi blant annet prioritert egne ernæringsfysiologer i eldreomsorgen, og vi har sikret egne serviceverter på alle sykehjemmene våre. De står for små og store matopplevelser og skaper fellesskap og matglede for de eldre. Dette vil vi ha mer av! Det er et verdivalg. Fordi god mat gir god trivsel og god helse, men også fordi det koster penger.

Listhaug taler derfor med to tunger når hun nå vil ha slutt på «kjip posemat», ha matlukten tilbake, og går til angrep på produksjonskjøkkenet. Høyre og Frp-regjeringen sørger nemlig for at Trondheim mister over 200 millioner – penger vi kunne brukt på eldreomsorg – fordi regjeringen kutter i eiendomsskatten. Arbeiderpartiet er et klart alternativ til Høyre og Frps eldrepolitikk. I vårt alternative statsbudsjett satte vi av tre milliarder mer til kommunene enn regjeringen. Tre milliarder mer til kommunene er nesten 4000 flere pleiere i eldreomsorgen; det ville hjulpet Trondheim og mange andre kommuner til å gi en bedre eldreomsorg. I Trondheim har vi høye forventninger til egen eldreomsorg. Derfor velger Arbeiderpartiet å prioritere de eldre framfor skattekutt.

