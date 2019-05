Er det sånn det skal være 17. mai?

Reiselysten? Hit reiser du fra Værnes for under 500 kroner akkurat nå

USA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep

Saken oppdateres.

Kjære Trondheim kommune: I 13 år har jeg støttet begge mine døtre i skolegangen deres. Lest lekser, vært foreldrekontakt, vært med å arrangere sosiale sammenkomster - dere vet. Og så var det i år minstetuppa sin tur til å være ferdig med 13 års skolegang, russejente. Vi sydde merker på russedress, hjalp til å få orden på russetelt, få ungdommene trygt hjem hver eneste natt - og med den bagasjen jeg har gitt dem i 13 år, jenta har oppført seg eksemplarisk gjennom russetida.

Idag var den store dagen. Jeg gledet meg til å se jenta mi i russetoget etter at vi hadde hatt russegjengen på russefrokost. Jeg gledet med til en fin ramme for å avslutte 13 års skolegang. Og der kommer russetoget. Jeg har ikke vært i byen og sett tog siden den største var russ for fire år siden.

Hvor er politi for å be folk trekke inn så toget kommer fram? Hvor er sperringene så toget skal komme seg fram? Øverst i Munkegata er det ok, folk trekker seg ihvertfall litt tilbake. Men jenta mi er 160 cm høy, så jeg ser henne ikke, og springer ned til Nordre for å se om jeg kan få tatt bilder av henne der.

Øverst i Nordre er det ihvertfall sperringer, men dessverre fullt. Lenger ned finner jeg plass, sammen med søsteren min. Gata er full av folk, men ikke russ, de har ikke kommet ennå. Men gata er ikke bare full av folk, den er full av fulle folk. Ungdommer, midt i gata, og toget er på vei. Søster og jeg trekker oss litt foran, de fulle gutta er mer opptatt av å være ekle mot to ungjenter foran oss. Lang historie kort: Gutta blir ufine mot to 50-årsgamle mødre som skal se barna sine i toget. De er dritings, midt i gata, og roper høyt at søstera mi er ei «bitch» og kjerring, og en skam for landet sitt.

I gata er det kaos, toget stopper opp. De kommer seg ikke fram fordi gata der toget skal gå er full av folk. Jeg har vært i sentrum i ca. en time og har ennå ikke sett snurten av en vakt eller uniform. Jeg hadde gledet meg til russetoget. Heldigvis hadde russen det gøy, men vi var mange idag som reagerte på kaotiske forhold. Hengeren russen dro på med alskens moro oppå var litt ute å kjøre innimellom. Små unger var midt i gata. Hva om hengeren hadde veltet? Og jeg lurer da på - er det sånn det skal være 17. mai?