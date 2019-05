Alt vi ønsket var et ekstra batteri, men Nav sa nei

Her bygges et nytt byggvarehus i Trondheim

I november, 2016 fikk min far hjerneslag i en alder av 65 år. Før dette var han en aktiv mann, og drev spesielt mye med sykling, men var også glad i å gå på ski, holde på med treskjæring og gå på bærtur. Han var i det hele tatt en aktiv og veldig sprek mann. Dette ble så klart en fordel for han i opptreningsfasen etter slaget. Han ble lammet på venstre side av kroppen, delvis i venstre bein og så å si helt i venstre arm. Det har vært mye hard trening i årene etterpå på rehabilitering og senere lokalt i hjemkommunen Melhus.

Det ble en selvfølge å søke på tandemsykkel med elmotor, slik at han fortsatt kunne få glede av å komme seg ut å sykle som han liker så godt. Turer på fem-seks mil var ikke uvanlig for han før han ble syk. Han har tre barn som gjerne blir med ut på sykkeltur. Sykkelen er et kjempefint hjelpemiddel for å komme seg ut på sykkeltur, og alle vi i nærmeste familie tenkte at han i all fall kunne fortsette med syklingen som før.

Utfordringen er at sykkelen i utgangspunktet veier 80 kg før noen i det hele tatt sitter på, og det vil da si at den er såpass tung at hjelpemotoren må være i gang for fremdrift. I oppoverbakker er det umulig å sykle uten at hjelpemotoren er i gang. Logisk nok reduseres radiusen i takt med hvor mye batteri man bruker, og man kommer seg ikke på turer med litt lengde.

For de fleste som søker via hjelpemiddelsentralen på en slik sykkel vil nok batteriet være stort nok, og holde til turene man ønsker å dra på. Men for en som har vært sykkelentusiast og hatt sykling og fysisk aktivitet som en viktig del av sin livsglede, holder ikke batteriet mål. Da skulle man kanskje kunne tro at man kunne fått innvilget et litt større batteri, eller et ekstra batteri fra hjelpemiddelsentralen, da det både finnes muligheter for større batteri og ekstra batteri fra produsent.

Det er for meg helt utrolig at man kan få til svar fra hjelpemiddelsentralen at «sykkelen ikke er beregnet for den type bruk». Er ikke sykkelen beregnet for at han skal kunne sykle på den og prøve å opprettholde livsstandarden han hadde før han ble syk? Ønsker Nav å være bekjent av å redusere handikappede menneskers mulighet for fysisk aktivitet?

Å sykle er for min far først og fremst en glede. Helsegevinsten er en bonus. Man kan spørre seg om Nav noen gang har tenkt på hvordan det føles ikke å kunne gjøre de tingene man før har tatt som en selvfølge. At en mann på 67 år har lyst til å sykle lange turer sammen med et av barna sine, men ikke har mulighet til det fordi Nav har føringer for hva sykkelen han har fått innvilget, er beregnet brukt til. Dette provoserer meg så grenseløst, men det stopper jo ikke der.

Min mor vet godt hvor glad han er for å sykle, så hun har prøvd både å søke om ekstra batteri, om større batteri og gud vet hva, til ingen nytte. Som et siste forsøk spurte hun om de ikke kunne få byttet inn batteriet på sykkelen i et større batteri dersom de selv betalte mellomlegget.

Nei. Selvsagt kunne de ikke det. Hvem skulle da betale for en eventuell reparasjon dersom batteriet ble ødelagt? Hvor mye skulle de som privatpersoner og Nav eie hvert av batteriene?

Altså. Hvor vanskelig kan det være? Joda, det kan være såpass vanskelig. Ikke er saksbehandler tilstede eller ringer tilbake på beskjed som er lagt igjen hos hjelpemiddelsentralen heller.

En annen ting: Han har hatt et langt og aktivt yrkesliv. Frisk og rask, aldri bort fra jobb. På opptrening etter slaget fikk han spørsmål om hva målet hans var. Han svarte «å begynne på jobb igjen». Han kommer ikke til å begynne på jobb igjen. Og hvis Nav står på sitt, får han ikke sykle mer enn 3,5-4 mil heller. På grunn av et batteri. Forstå det den som kan.