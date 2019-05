Saken oppdateres.

Jeg synes det er forkastelig at uvitende kattungekjøpere som desperat ønsker seg en Maine Coon eller annen type rasekatt, biter på annonser med misvisende overskrift og innhold i diverse salgsforum. Når vi sier at en katt uten stamtavle er en huskatt, så snakker vi ikke om verdi på et liv, men om hva vi vet om katten.

Og dette kan ikke bli sagt nok. Man vet ikke om den har den ukastrert hannkatta i gata som far. Eller hva mor er for rase. Eller om det er Maine Coon inne i bildet i det hele tatt. Kan ikke selger fremlegge stamtavle, så kan det i prinsippet være hva som helst. Eller enda verre, den kommer fra oppdrett med smittsom sykdom som kanskje ikke en gang har lov til å ha kattunger på kattene sine, og dermed ikke får registrert kattungene. Hva gjør du da?

Om kattungen er alvorlig syk og må avlives, eller plutselig dør som følge av det? Eller om du får et stort innhugg i budsjettet på grunn av store utgifter hos veterinær? Når man kjøper en katt med en stamtavle, får man bevis på at man kjøper en Maine Coon. Et kvalitetsbevis. Registrert i et forbund der oppdretter har lover og regler å følge. Akkurat som det CE-merket du ser etter når du skal kjøpe ny bilstol til barnet ditt. For å vite at det er trygt og testet for svakheter.

Jeg har bitt meg merke i annonser at Maine Coon selges for 7-8000 kroner. Billig tenker du, men er det egentlig det? Annonsene jeg har sett av uregistrerte Maine Coon (katter uten stamtavle) koster mer enn jeg har sett tidligere. Markedet følger etterspørselen, så det forteller meg at vrimler av uvitende folk som betaler i dyre dommer for en huskatt. Og tro meg, er det noen som tjener penger, så er det disse.

Så ikke tenk at det er mer etisk riktig å kjøpe av en ugrisk person som avler i det små, for det er fullstendig feil. De har ikke utgifter på noe annet enn det de velger å gjøre for kattungen før de selger, og i de fleste tilfeller så er det minimalt. Og de kan i prinsippet la hunnkatten ha kattunger hele tiden - altså rovdrift.

Og så lenge folk er villige til å betale i dyre dommer, tror jeg lommeboka har større verdi enn livet til en hunnkatt som fyller den. Så for alt du vet, gjør ikke katten noe annet enn å være gravid å føde kattunger. For å så bli avlivet eller overlatt til seg selv når den ikke lenger kan drive inn penger, for å sette det på spissen.

En registrert oppdretter har ikke lov til å ha mer enn tre kull annenhvert år. Man trenger ikke å være regnskapsfører for å skjønne det regnestykket hvis man er litt oppdatert. En Maine Coon med stamtavle koster 10-12000 kroner, så det er snakk om å spare opp 3-5000 mer for å kjøpe noe du faktisk vet hva er, og hvilke forhold den kommer fra.

En registrert oppdretter har nødt til å teste katten for enkelte genetiske sykdommer, og mange tester langt mer enn det, så bare her har man mye å hente, da dette koster veldig mye å få gjort. Det er også gjerne med to omganger vaksine, en fersk helsesjekk som viser at kattungen er frisk, en stamtavle som forteller om foreldrene, forfedre og deres helse, microchip i kjøpers navn, samt som regel en omfattende kontrakt som inneholder kjøpers rettigheter ved for eksempel plutselig død eller medfødt sykdom.

De fleste seriøse oppdrettere har også begynt å forsikre kattungen. Denne kan kjøper overta, slik at pusen er forsikret fra overtakelse. En katt er en investering for mange år. Det bør være mer gjennomtenkt enn som så. Gjør deg selv en tjeneste. Tenk deg om to ganger først. Og til slutt vil jeg også si at blant registrerte oppdrett har også kjøper en jobb å gjøre, for det er ugress blant registrerte oppdrettere også. Men som regel kommer også disse kattungene uten stamtavle, eller selger har mange unnskyldninger. Dra hjem til oppdretter om mulig. Se foreldrene og papirer på dem, spør om stamtavle, spør etter dokumentasjon på tester, og etterspør gjerne referanser. Enhver oppdretter med respekt for seg selv vil med glede legge frem dette!