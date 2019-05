Er Frøya blitt en politistat?   

Saken oppdateres.

En dag i Nessadalen. Mandag 20. mai 2019. Dagen da øya mi ble sprengt i stykker, og jeg mistet troen på politiet og rettferdigheten. Vi var ca. 15 demonstranter, og ble møtt av 22 politifolk som skulle passe på oss. De sier at de er der for å ta vare på oss og vår sikkerhet.

Når de rundt klokken ni stenger veien gjennom Nessadalen, er det fortsatt for å passe på oss? Det var fordi det skulle sprenges var forklaringa vi først fikk. Vi observerte at trailere og syklister fikk passere, og dette fant vi underlig. Var de trygge i forhold til sprenging?

Da en fra politiet ble spurt om hvorfor veien var stengt for privatbiler, innrømmet han at det var for at folk ikke skulle komme til Nessadalen. Er det lov? Kan politiet stenge veien for all privatbiltrafikk for å stenge ute folk fra et område på øya? Dette finner jeg meget betenkelig, og faktisk diskriminerende.

Lovligheten i dette vil jeg gjerne se svart på hvitt. Stengingen ble ikke varslet, og det ble fra politiet sagt at det var en bevisst handling for at aksjonister ikke skulle komme seg dit, og at Trønderenergi skulle få jobbe i fred. Fortsatt for vår sikkerhet dere gjorde det? Når folk kom kjørende på Nordskaget ble de stoppet og spurt om hvor de bodde. Dette minner mer og mer om unntakstilstand. Ikke for at samfunnets eksistens og struktur er truet, men fordi pengemakta føler seg truet av vanlige innbyggere på Frøya. Er det oss dere beskytter?

Vi blir stadig omtalt som ulovlige aksjonister. Hva har vi gjort som har vært ulovlig, og hvem definerer lovlig/ulovlig? Det har ikke blitt utskrevet bøter, og ingen har blitt innbragt. Har da politiet gjort jobben sin om det vi har gjort er ulovlig? Vi har fjernet oss når vi har fått beskjed om det, og når vi har oppholdt oss utenfor de fantastiske plastgjerdene rundt anleggsområdet, har vi vært i utmark og allemannsretten gjelder. Fortsatt lovlig. Når vi gikk sakte foran bilene som kom med maskinene, sa politiet at det var greit med gå sakte-aksjon, bare vi beveget oss. Stadig lovlig, for politiet kan vel lover og regler?

Like før den siste av tre sprenginger skulle avfyres, ble noen personbiler og en motorsykkel sluppet gjennom sperringene. Var akkurat dette tidspunktet det rette å slippe biler forbi området? Jeg finner denne handlingen fra politiets side meget underlig. Dette resulterte da også i at en person gikk ut av bilen sin ved anleggsområdet og ikke ville forlate det, og ble av politiet tatt med til Orkanger. Han hadde stått lenge og ventet på å få slippe forbi, og var mildt sagt irritert. Dette hadde politiet observert, og hvorfor sender de han da gjennom? Politiet var etter min mening med på å fremprovosere handlingen som oppsto.

Mannen hadde også et barn med seg i bilen, og barnet ble av politiet tatt med opp dit jeg satt. Politiet snakket med barnet og sa at dette går bra. Barnet satt å så på at pappaen ble tatt av politiet. Som mor, bestemor og pedagog greide jeg ikke å se på det stakkars barnet, og spurte om hen ville komme og sitte på fanget mitt. Barnet kom, jeg snakket med hen om andre ting, og sa at hen ikke ville være en del av det som skjedde. En av politiet kom og begynte nesten et avhør av barnet. Jeg gjentok det barnet hadde sagt til meg, og ba henne slutte å snakke om det. Skulle hun ikke skjønt det selv, at vi avhører ikke mindreårige uten at foreldre er til stede?

Da sprenging nummer tre gikk av, gikk det galt. Stein og deler av dekningsmatta kom flyvende dit vi satt, godt utenfor sikkerhetssonen. Folk og politi som sto rundt oss sprang unna, mens jeg ikke rakk å få med meg barnet og løpe. Jeg holdt over både barnets og mitt hode og håpet på det beste. Heldigvis slapp vi å bli truffet av steinene som slo i bakken rundt oss, men det var bare et lykketreff. Hvor var politiet som hadde ansvar for dette barnet da? De er vel der for vår sikkerhet?