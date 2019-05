Slutt å spre løgn - gjør jobben din, Gutvik

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiets representanter bruker nå sin tid på å fare med løgn om min tid som byråd, i stedet for å snakke om egen politikk. Som byråd stoppet jeg nedleggelsen av kjøkken på sykehjem i Oslo, fordi jeg var opptatt av at eldre skulle få skikkelig mat. Dette ble faktasjekket av Faktisk.no senest forrige uke. Der ble Arbeiderpartiets helsepolitiker i Oslo, Tone Tellevik Dahl, tatt for å fare direkte løgn ved å påstå at jeg la ned kjøkken. Jeg anbefaler Arbeiderpartiets helsepolitiker Gutvik å lese denne saken.

Jeg vil også anbefale Gutvik å bruke tiden sin til det beste for pleietrengende i Trondheim der hun har et ansvar. Hun kan ta seg en tur å besøke Thomas. Denne fantastiske unge mannen på 31 år som var ute for en forferdelig ulykke da han var bare to år. Han holdt på å drukne, men ble reddet i siste liten. Han har levd livet med en alvorlig hjerneskade som gjøre at han har et omfattende hjelpebehov. Kommunen sluttet å gi tjenester i boligen til Thomas i november i fjor. De har fått delvis hjelp nå gjennom bruk av Aleris. Snakke med mammaen hans Tone som har fått en forferdelig behandling av Trondheim kommune. Det eneste hun vil er at sønnen skal ha et godt liv og få den hjelpen han trenger. Som pårørende har hun blitt behandlet på en måte som burde gjøre at det er duket for oppvask og gjennomgang av hvordan kommunen behandler pårørende. Familien har gjentatte ganger tatt kontakt med kommunens ledelse, både ordfører Rita Ottervik og administrasjonen i Trondheim kommune. Ingen tar henne på alvor. Tone sitter nå med hele det medisinske ansvaret for sin egen sønn som egentlig kommunen skulle dekket opp.

NRK har dekket saken om Thomas, se for eksempel her.

Det må bli slutt på den uverdige behandlingen av Thomas og familien hans. Det finnes også mange andre fortvilte familier i Trondheim som har barn med spesielle behov og noen av dem demonstrerte foran rådhuset på onsdag 22. mai. Er du klar for å gjøre jobben din, Gutvik, og stille opp for dem? Det er en bedre tidsbruk enn å bruke tiden på å spre løgn.

