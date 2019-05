Boligblokker og byggeskikk

Det som skjedde her frustrerte Åge så mye at det ble en protestsang

Det som skjedde her frustrerte Åge så mye at det ble en protestsang

Saken oppdateres.

Forsiden på Adresseavisen mandag 27. mai, prydes av et stort oppslag som viser naboers kamp mot høye blokker ved Saxenborg Gård.

I gamle dager da vi som jobbet/studerte i byen kom hjem i helga, ble vi ofte spurt om det var noe «bøgging i byn».

LES OGSÅ: Saxenborg-utbyggingen utsatt i bygningsrådet

Bygging den gang som nå var et tegn på oppgangstider. De siste tjue årene har vi hatt oppgangstider og en enorm bygging. Ja, du verden så mange stygge boligblokker det har blitt med flate tak.

Det må være frustrerende for arkitekter med fem års utdannelse som reiser til europeiske storbyer for å studere arkitektur, for så å bli satt til å tegne slike firkantede kuber.

Jeg flyttet selv i en nybygget blokk for femten år siden, og nå har vi avdekket den første taklekkasjen. Med flate tak er det ikke snakk om hvis det blir lekkasje, men når.

Jeg venter ikke at det skal bygges blokker med møne, da det sikker ville fordyre utbyggingen, men det burde være mulig å lage en liten helning på taket på ca. fem prosent for å få vannet til renne vekk.

LES OGSÅ: Kjemper mot at blokker skal stenge Saxenborg inne

Nå skal snart Nyhavna bygges ut til boliger. Jeg håper at utbyggerne klarer å bygge noe mer spennende.

Nyhavna er jo av arkitekt Ole Wiig utropt til Europas mest spennende bydel. Da går det ikke å fortsett å bygge kasseformede boliger.

Utbyggerne vil sikkert skylde på kostnaden og at det er umulig å bygge annerledes. Tja, mon det. I min blokk er det 70 leiligheter og i dag koster disse i snitt ca. fire millioner. Om hver leilighet hadde koster ca. 200000 kroner mer ville det blitt sju millioner til å gjøre blokka vakrere.