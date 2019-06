Kjære klimaaktivister, jeg er bekymret!

Saken oppdateres.

Kjære klimaaktivister, dere gjør en formidabel jobb med å fremme, trolig, det viktigste menneskeheten har stått overfor så langt. Dere er svært engasjerte i det dere gjør, og det er ingenting som gjør meg mer fornøyd enn å se alle aldersgrupper engasjere seg for politikk og vår framtid. Det er inspirerende å høre på så mange av dere, så mange som viser et så brennende – og viktig – engasjement for en bedre framtid. En mer langvarig framtid. En framtid uten ekstremvær, sterkt svekket ozonlag, hungersnød, enda større mangel på tilgang til vann, nedsmeltede isbreer og land som har forsvunnet under vann.

Jeg er helt og fullstendig enig i at endring må skje. Det må skje fort! Klimaendringene er menneskeskapt, det er det liten tvil om. En stor del av det i hvert fall. Vi må redusere utslipp, vi må tenke mer miljøvennlig og vi må generelt ta oss i nakkeskinnet og ta oss sammen!

Men, og dette er et viktig men. Jeg er fortsatt bekymret. Jeg er bekymret for utviklingen av holdningene vi har til hverandre. Jeg er bekymret over vår framtid, selv om den blir bedret på grunnlag av miljøaktivistenes innsats for en bedre hverdag.

Jeg merker daglig en mer fiendtlig tone mot hverandre. En mer fiendtlig holdning. Ja, noe må skje og det må skje fort. Vi kan ikke nærmest spytte på de som ikke er like engasjerte. Jeg er overbevist om at de er enig i det som foregår rundt i verden med tanke på klima, men de er mer reserverte og kanskje litt tilbakeholden.

Vi må huske at for mange er dette nytt. For mange har klima bare vært småprat. Vi må huske at ikke alle brenner for det samme, men det betyr ikke at vi skal behandle hverandre stygt. Vi skal behandle hverandre med respekt, uansett legning, politisk retning, hudfarge og kjønn. Vi skal godta hverandre!

Jeg er nesten ferdigutdannet arkeolog. Min hverdag består av å tolke menneskets vekst, behov, liv og utvikling. Min forskning er basert, i all hovedsak, på materiell kultur. Jeg kan med stor sikkerhet si at mennesker har alltid vært svært materialistiske av natur, og vi fungerer på mange måter som skjærer. Litt rar sammenlikning, kanskje, men poenget er at vi liker å ha ting, samle på ting og bruke ting. Ting har generelt sett, i flere tusen år, blitt brukt for å fremme identitet og sosial status.

Dette er på ingen måte en unnskyldning på forbrukersamfunnet vi lever i, jeg prøver bare å illustrere at dette ikke er et nytt fenomen. For at endring skal skje, så må en stor del av befolkningen bidra til en endring. Eksempelvis, det som skiller eldre jernalder fra yngre jernalder er endring i kildematerialet og teknologi. Dette er fullt gjennomførbart i dagens samfunn også. Det som skjedde da, som også kan skje nå, er at en større del av befolkningen begynte å nytte ny teknologi og materiale, derav endring i materiell kultur.

Om jeg har forvirret deg, kjære leser, på veien så skal jeg summere poenget mitt kort og greit. Jeg er bekymret for framtiden, ikke fordi jeg er redd for at vi ikke skal klare oss gjennom klimakrisen. Det har jeg full tro på, på bakgrunn av det ekstreme engasjementet som foregår i samfunnet akkurat nå. Vi skal klare det sammen! Det jeg er bekymret for, er menneskers holdning til hverandre. Kall det voksen-mobbing om du vil.

Man skal ikke nedverdige et menneske basert på deres holdning til klima. Noen er mer tilbakeholden, enn andre. Dette er ingen nyhet! Slik vil det alltid være. Jeg bare ber dere om å være mer akseptabel og mild mot hverandre. Dette gjelder forsåvidt ikke kun klimaaktivister kontra ikke-klimaaktivister, men dere skjønner poenget.

