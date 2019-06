Hva i all verden er det som går av Adresseavisen?

Saken oppdateres.

Her opplever vi en storartet åpning av Klemenskirken – stilfullt, pedagogisk vellykket, vakkert og uttrykksfull presentasjon av den gamle kirken – interessant foredrag, fin film av Runi Langum og så videre.

Med andre ord en kulturopplevelse av de sjeldne, som etter hva jeg forstår vi først og fremst kan takke Erik Jondell for. Og selvsagt også andre – Koteng for eksempel.

Men skriver Adresseavisen om dette? Nei, det gjør de ikke, fordi det er så mye annet interessant å skrive om i denne byen. Rosenborg for eksempel. Bendtner for eksempel.

Jeg hadde visse forhåpninger da den nye sjefredaktøren trådte til, syntes avisa faktisk var blitt litt bedre hva kultur angår. La oss håpe at mine forhåpninger ikke vil lide slukningsdøden.

Og for å ta med dette samtidig – for en tid siden kunne lederen opplyse oss om at det nå var blitt for sent å gjøre noe med Trondheim spektrum. Dette er helt feil – det ble for sent for lenge siden, nemlig i det øyeblikk Rita Ottervik bestemte seg. Etter det foregår bare de tilsynelatende skinndiskusjoner, såkalte høringer og så videre, og så videre.

Dette skrev jeg om for et par år siden og ganske riktig slik gikk det. Når vil det gå opp for folk at det ikke er demokrati her i byen – bare skinndemokrati. Nå ligger det grønne monstret der nede – grønt fordi byens arkitekturkjenner Geirmund Lykke har den fikse idé at først bygger man et hus og så kamuflerer, men det mest mulig så det ikke ses så godt. Politikerne i denne byen burde gjøre én ting, skamme seg.

