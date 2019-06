Emil, du har gjort gode valg

Her er Frida (5) 25 meter oppe i et tre på førskoledag - måtte hentes ned

«Jeg heter Emil, og jeg er en ungdom på 14 som rett og slett ikke er interessert i fotball. Er det ok, eller gjør det meg litt ukul og annerledes?» spurte Emil Trane-Dragsten i et debattinnlegg i Adresseavisen.

Jeg vil svare på spørsmålet ditt først, Emil.

Ja, det er helt greit at du ikke er interessert i fotball, det er helt greit om du ikke er interessert i idrett også. Selvfølgelig ønsker vi som er en del av idretten at du og alle trives og være en del av idretten, men skulle du eller andre ha lyst til å drive med noe annet, ja så er dette helt greit.

Det at man har en fritidsaktivitet man trives med, er det absolutt viktigste. Idretten er en slik mulighet, musikk, korps og andre frivillige organisasjoner er andre mulige arenaer.

Det at noen slutter i idretten, er ikke farlig eller ugreit, men hvis årsaken er at de slutter fordi de ikke har hatt det bra hos oss, så er det noe vi skal ta på største alvor.

Hva er som gjør oss ukul og annerledes ved å velge forskjellig fra mange andre?

Rundt 93 prosent av alle barn er/har vært innom idretten viser undersøkelser. Dette viser den tilliten vi er gitt, kraften i idretten som sosialiseringsarena, men samtidig også det ansvaret man da indirekte er gitt. Det at man velger fotball er ofte styrt av at dette er den største idretten og tiltrekkningen dit er større.

Min påstand er at barna «velger/blir plassert» i den idretten som foreldrene enten har drevet selv eller kjenner best til. Her tror jeg dessverre vi i idretten ikke lykkes godt nok med å introdusere barn for flere av de ulike idretter som tilbys. Her mister vi mange av den grunn er også min påstand. Ut ifra TV/Mediedekning i gitte mediehus kan man få inntrykk av at det er rundt 5-6 idretter totalt. Det faktiske antall idretter nærmer seg faktisk 200 stykker.

De fleste idrettslag drives av frivilligheten og uten noen ansatte. Jeg har stor tiltro til at flertallet i vår organisasjon har de beste intensjoner om at idretten skal være en god og trygg plass å være, Vi lykkes ikke alltid, men håper vi lykkes oftere en det motsatte. Idrettsglede for alle er vår visjon og noe vi etterstreber å oppnå.

Derfor Emil, du har gjort GODE valg. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi dette er DINE valg og de skal vi foreldre/andre voksne/frivillige organisasjoner heie på.

Mangfold og egne valg heier vi på.

PS! Jeg så heller ikke Champions Leauge finalen på lørdag.

