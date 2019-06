Det er nå vi trenger deg, Ottervik

Saken oppdateres.

Som du vet har Kolstad Håndball kommet i en veldig vanskelig situasjon den siste tiden, der vi står i fare for å bli presset ut av «vår egen» hall. Kolstad Arena er heleid av Trøndelag fylkeskommune, men de har gitt oss tilliten og ansvaret med å drifte og ha tilsyn i hallen. Dette har ført til et fellesskap og engasjement som vi aldri har opplevd før.

Det har ikke vært enkelt å skape engasjement i en bydel der det bor både mange flerkulturelle og mange aleneforeldre. Mange fedre jobber enten i restaurant, taxinæringa eller andre yrker som er utsatt for mye ukurant arbeidstid. Da er det ikke enkelt for mødrene å kjøre barna til trening og kamp rundt omkring i Trondheim. Vi har likevel prøvd etter beste evne å skape engasjement i Husebyhallen i over 40 år, men det har vært krevende i en nedslitt hall, uten sosiale møteplasser foruten selve banen.

Derfor var det en vanvittig glede da fylkeskommunen ga bydelen en av Norges flotteste idrettshaller med en prislapp til 250 millioner. Det siste året har vært et eventyr for oss, med dobling av medlemstall, foreldreengasjement og nyvunnet dugnadsånd. Vi har gjennomført nesten 1000 breddekamper i hallen, og klubbene fryder seg over at vi har fått flyttet mange hundre minihåndballkamper fra Trondheim Spektrum til Kolstad Arena. Før var folk redde for å komme til Kolstad, men nå har de fått opplevd hvilken fantastisk bydel vi bor i. Dette er omdømmebygging! Nå står alt dette i fare fordi Trondheim kommune ikke ønsker å kjøpe halltid i Kolstad Arena.

Vi leser i avisa at du skyver ansvaret over på fylket, men hvordan kan du gjøre det når du vet at fylkeskommune må forholde seg til 48 kommuner, og langt fra alle har gratis halltid, og kanskje enda færre har fylkeskommunale haller. Da ordner ikke dette seg med et pennestrøk. Det er ingen fylkeskommunal hallfordeling, det er en kommunal hallfordeling, og det er Trondheim kommune som må sørge for at klubbene i Trondheim får gode rammebetingelser for å skape aktivitet.

Du viser til at vi må reforhandle avtalen vår med fylket, men avtalen er helt fin den så lenge vi finner midler til å ha klubbens egen aktivitet inn i hallen. Hvis vi skal ha alt av aktivitet i andre haller, slik vi har hatt før Kolstad Arena, så skal vi fint klare å drifte hallen med overskudd. Men det er ikke penger som motiverer oss, vår misjon er å skape aktivitet og engasjement.

Vi har aldri fått tildelt all vår treningstid i Husebyhallen, så da har vi måtte dra ut av bydelen. Nå som vi har opplevd Kolstad Arena så kan vi ikke sende medlemmene våre til Husebyhallen og forvente det samme engasjementet. Skal foreldrene jobbe tilsyn og kioskvakter i Kolstad Arena, mens barna må trene og spille kamper i Husebyhallen? Det er riktignok bare 40 meter mellom Kolstad Arena og Husebyhallen, men det er også 40 år mellom de to hallene. Trondheim kommune gjennomfører et områdeløft på Kolstad/Saupstad for tida, men hva skal vi med flotte anlegg når vi ikke har råd til å bruke dem?

Kolstad Håndball står ovenfor et utrolig vanskelig valg når vi enten må ta risikoen med å ta på oss store økonomiske forpliktelser, eller vi må flytte og kutte ned i aktivitetstilbud vårt. Hva mener du vi skal gjøre?

Kolstad er en Arbeiderparti-bastion, og mange profilerte Ap-politikere kommer fra bydelen vår. Våre medlemmer har stemt på deg i mange år Rita, og nå som nøden er størst, ser vi til deg. Alle inkluderingspriser og hederlige omtaler av bydelen er lite verdt når klubben og fellesskapet er borte!

