Bompenger – usosialt og klimafiendtlig

Bompengeinnkrevingen i Trondheim er helt avhengig av hvor i kommunen man bor. Bor du på Othilienborg, må du betale 14 kroner per bompassering enten du skal til sentrum, Lade eller Tiller. Bor du på Tiller, må du betale 38 kroner én vei for å kjøre til sentrum. Bor du på Moholt derimot, slipper du å betale én eneste krone i bom. Samtidig vet man at bomringen styrer ferdselen til mange i byen. Flere jeg har snakket med, kjører gjerne omveier for å unngå bommen, eller velger andre steder å handle fordi bommen blir en økonomisk hindring. Dette er verken bra for næringsvirksomhet eller klima.

Bommen er ikke et problem for de med tykkest lommebok, men et stort problem for familier og personer med normal inntekt, og spesielt for nyetablerte, barnefamilier, eneforsørgere, minstepensjonister og lavtlønnede. Flere jeg har snakket med, er rimelig forbannet når de må betale så mye som de gjør i bomavgift, mens det ikke skjer noe med hullene i veien rundt om i byen. Det er helt ubegripelig at folk som er avhengig av bilen og tilfeldigvis bor på feil side av bommen, skal betale for snarveier, sykkelveier og kollektivtransport gjennom bompenger. Snakk om usosial, frekk og enkel løsning.

Mange er avhengig av bilen som fremkomstmiddel. Det er rett og slett ikke mulig for alle å levere barn i barnehagen, komme seg på arbeid, hente barn, frakte barn til trening, handle på butikken og andre viktige gjøremål i hverdagen – uten bilen. For disse er bilen en viktig effektivisering av den travle hverdagen. Tenk også på de med funksjonshemming eller sykdom som må komme seg til arbeid, til butikken, legen eller til andre viktige gjøremål. For dem er bilen en umistelig frihet.

Jeg vil fjerne den hermetiske lukkingen av Trondheim og gi alle lik tilgang til å ferdes rundt i byen!

