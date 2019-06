Leütenhaven er ikke en perle for Midtbyen

Kvinnen som er siktet for barnebortføring til Malaysia blir ikke stilt for retten

Saken oppdateres.

Åpent brev til Trondheim kommune og Trondheim bydrift. Med våren vel overstått pyntes sentrum av Trondheim i blomsterdrakt til glede både for beboere og turister. Men beveger du deg et par hundre meter vestover for Munkegata – til Leütenhaven – er det lite å glede seg over.

LES OGSÅ: Slik kan det se ut i Trondheim i 2050

Her har ikke Trondheim kommune spandert ei krone for å gjøre det litt trivelig for de som ferdes i området. Det være seg de som er besøkende på vei til Vitenskapsmuseet, busser med turister på omvisning som kjører forbi, eller alle de som etterhvert spaserer forbi på sin vei til «monsterhallen» på Nidarø.

Kommer du fra sentrum og går forbi Trondheim Parkerings hovedkvarter, beveger du deg inn i en blanding av asfaltørken og gjengrodd krattskog. Trærne som er plantet for en mannsalder siden, er ikke ettersett, de er forvokst og røttene har sørget for å sprenge store steinblokker ut i en fasong som aldeles ikke virker estetisk.

LES OGSÅ: Trondheimsområdet får 22 milliarder til nye tog, buss, gang- og sykkelveier

Langs murveggene over parkeringshuset vokser trær vilt, ugress av ukjent antall arter er frittvoksende, og langs Smedbakken og i fronten av en av sentrums fineste bygårder er det en urskog som ikke har hatt besøk av byens gartnere på et titalls år. Våger noen seg inn i denne gjengrodde beplantningen er det sikkert mulig å finne mye rart. Det meste søppel til skam og gremmelse. Og snart er det ikke mulig for fotgjengere å gå på fortauet fordi «hekken» som er viltvoksende bøyer seg langt utover fortauet. Før årets vekstsesong er over, bukter den seg sikkert helt ut i veibanen.

De som tar seg en runde på plassen, vil ikke se antydning til kommunal beplantning. Det nærmeste må være en urne som har fått plass ved Trondheim parkerings bygg. Uten blomster, men den er «kjekk å ha» som askebeger.

LES OGSÅ: Parkerte turistbussen midt på fortauet

Og er du en av dem som beveger deg i dette området året rundt, må du ikke tro at tilstandene er så mye bedre på vinterstid. Nei, du! Her er det (nesten) aldri strødd eller ryddet fortau, og det er en risikosport å bevege seg til fots i området.

Vel har det vært, og er planer om at området skal helt eller delvis bebygges. Men dette er planer som har vært diskutert av politikerne i flere tiår. Ja, i 1980 lovet sågar salige professor og ordfører Olav Gjærevoll at når bussene forsvant, skulle dette bli akkurat det navnet lyder; «en have»! Siden har absolutt ingenting skjedd annet enn at det er sentrums største parkeringsplass.

Men dermed ikke sagt at det er en unnskyldning for at dette som kunne, og burde vært, en perle i byens sentrum, skal glemmes og forsøples. Med små midler og enkle tiltak kan Trondheim kommune/Trondheim bydrift gjøre Leütenhaven – ja, nettopp – til en have for byens borgere og oss beboere på Kalvskinnet.

I dag er Leütenhaven langt fra den perlen den kunne vært for byens sentrum.