Trøndelag får 45 mill. til utbygging av bredbånd

Saken oppdateres.

I år får Trøndelag hele 45 millioner kroner til utbygging av bredbånd i fylket. Basert på erfaringene fra 2018, kan vi anslå at bredbåndstilskuddet kan utløse midler opp til fem ganger beløpet. Det avhenger imidlertid av vilje til lokal medfinansiering, og derfor håper jeg at Trøndelag blir med på dugnaden for å få alle på nett!

Digitalisering kan gi oss bedre offentlige tjenester, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag. Men det forutsetter at alle er på nett, og derfor har regjeringen økt bredbåndstilskuddet til Trøndelag.

Norge har mobil- og bredbåndsdekning i verdensklasse. Internasjonale rangeringer viser at vi ligger langt fremme når det gjelder både tilbud og bruk av internett. De siste årene har tilbudet dessuten blitt bedre for de aller fleste.

Siden regjeringen tiltrådte i 2013, har over én million flere nordmenn fått tilbud om fiberbasert bredbånd, og mer enn 90 000 husstander – som før ikke hadde mulighet til å få internett med grunnleggende hastighet – har fått nettopp det. Det betyr at nesten alle landets husstander i dag har mulighet til å få godt nok internett til å lese aviser, bruke epost og offentlige portaler. Også for det svært raske bredbåndet har det skjedd en formidabel utvikling. I 2018 hadde hele 82 prosent av norske husstander tilbud om 100 mbit/s bredbånd, mot bare 63 prosent i 2013.

Samtidig blir samfunnet vårt mer og mer digitalisert for hver dag som går. Vi bestiller legetimer på nett, bruker videooverføring i arbeidshverdagen, bestiller varer fra utlandet og kan knapt finne frem uten kart på telefonen. Og selvkjørende busser, digitalt landbruk og mating av oppdrettsfisk via datamaskin brer om seg. Alt dette gjør oss mer avhengige av internett, og det er viktigere enn noen gang at både innbyggere og næringsliv har stabil og god nettilgang.

Det er private bredbåndaktører som i hovedsak står for utbyggingen og finansieringen av bredbåndstilbudet. Den markedsbaserte politikken er veldig vellykket, og de kommersielle aktørene investerer rundt ti milliarder kroner i ekomnettene hvert eneste år. Men de private aktørene bygger først og fremst ut bredbånd der det er lønnsomt. Enkelte steder er det ikke grunnlag for kommersielle investeringer.

Vi skal ikke glemme de husstandene som fortsatt ikke har et tilstrekkelig godt tilbud. Derfor har regjeringspartiene, i revidert nasjonalbudsjett, økt bredbåndstilskuddet til 250 millioner kroner for 2019. Det er en økning på rundt 100 millioner kroner sammenlignet med i fjor, og pengene skal brukes til å bygge ut bredbånd der markedet ikke strekker til.