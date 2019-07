La kollektivtilbudet bli attraktivt for alle

Saken oppdateres.

Leser nesten hver dag leserbrev i avisa om at bompengene må bestå. Ikke bare for å finansiere vei, men også for å redusere biltrafikk. Selv kjører jeg en gammel rustholk av en Ford Focus. Kanskje ikke det mest miljøvennlige alternativet, men det er jo det man har råd til skal man i tillegg ut med en «høvding» i måneden for å komme seg til jobb forbi de elektroniske pengeslukerne som ruver over veien.

I mange år har jeg ønsket å velge kollektivt for å bidra til miljøet. Ikke fordi jeg ikke vil, men fordi jeg ikke kan. Politikerne med de grønne holdninger tror jeg ikke er klar over hvordan en rutetabell hos AtB er lagt opp. Den er nemlig tilpasset den kontorarbeidende menigmann. En person som sover litt lenge på lørdag og ligger utpå på søndag.

Er du dermed turnusarbeider kan du se lenge etter kun å basere deg på kollektivtilbudet. Mens menigmannen ligger å sover ut etter lørdagens fest, står en turnusarbeider gjerne opp tidlig søndag morgen. Lenge før kirketid spaserer man avgårde inn i rustholken for å gjøre sin samfunnsplikt. Hadde det da stått en buss der, hadde man så klart valgt den. Men hvem har vel råd til kun å ha en bil som bare skal brukes på søndager?

Nå går vi inn i en periode hvor AtB pøser på med annonser for en ny kollektiv hverdag. Jeg håper også i denne «revolusjonen» at også AtB tenker nytt, som Oslo, og leverer et produkt som ikke bare er tilpasset kontorfolket som jobber mandag til fredag. Det popper opp nye holdeplasser på snart hvert et hjørne her i byen. Det jeg stusser litt over, er hvorfor ikke det sees til Europa.

Man ser ikke mange bomstasjoner rundt om i byene der, men man ser et effektivt og attraktivt kollektivsystem. Og uansett hva du velger, så kommer bussen eller trikken raskest frem. Og den går 24-7. Med egne traseer, ruter utenfor sentrum og ruter hele døgnet. Så lite urbant tidsmessig er kollektivsystemet i Trondheim by at du ikke har sjanse til å komme med det første morgentoget til Oslo på Trondheim S uten å bruke bil.

Du greier heller ikke komme deg til første morgenfly fra Værnes om du ikke bor ved en jernbane eller flybuss uten å bruke bil. Første fly du har sjanse til blir nok rundt klokka 7.30. Samme tid som kontorfolket setter slipset i den økologiske soyagrøten.

Skal man få folk til å velge grønt, så går det ikke an å ha en holdning som tror at folket kjører gjennom bompengesugerne for moro skyld. Man må gjøre det kollektive attraktivt. Ta for eksempel en busstur fra Lade til en holdeplass på andre siden av sentrum. Du kunne gjerne tatt beina fatt og jogget like fort.

Noe å tenke over i det du sitter og stamper gjennom sentrum i en buss som bruker like lang tid som du kunne ha gjort det krypende som en larve, ikke ulik designet på den nye metrobussen. Så hva med å lage flere ruter som kjører utenfor sentrum? Hvem har sagt at alle skal til sentrum? Hva med ruter som kjører omkjøringsveien og mye av avlastningen mot sentrum betraktelig? Hva med å kjøre busser til oss som jobber utenom mandag til fredag? Hva med å lage egne traseer og gjøre at bussen kommer først foran bil?

Da kjære politikere i Trondheim har vi skapt et attraktivt kollektivtilbud. Et tilbud som det er for attraktivt å si nei til. «I have a dream, to work and take a bus.»