Kunsten å holde kjeft på konsert

Saken oppdateres.

Det er ikke uvanlig at det uttrykkes frustrasjon over pratende publikummere. Nå kjefter artistene også. «Kåseri er høykulturelt. Standup er for fulle folk,» sa en standupkomiker en gang. Med det mente han ikke at folk som ser standup er mer uregjerlige enn kåseripublikummet, men at det kreves et annet materiale for å tilfredsstille standupfans enn tilhengerne av et godt kåseri.

Det var selvsagt satt på spissen. Standup er ikke forbeholdt fulle folk. Alkohol åpner kanskje latterdørene, men også standup krever at man følger med, uansett promille.

Da er det annerledes med konserter. Det er ikke uvanlig at det uttrykkes frustrasjon over pratende publikummere. Nå kjefter artistene også. Da Robert Plant spilte i Bodøhallen fredag 21. juni, var noen av konsertgjengerne så snakkesalige at Plant så seg nødt til å be dem være stille.

Han sa vel noe sånt som: «Dere som har debatt borti baren der, kan dere være så snille og holde kjeft», fortalte arrangør Gøran Aamodt til Dagbladet etter konserten.

Onsdag 3. juli ble det igjen kjeftet fra en norsk scene. Den australske artisten Kirin J. Callinan skal ha blitt så frustrert over pratende publikummere på Sentrum Scene, at han ba tilskuerne om å holde kjeft, for deretter å gå av scenen.

Denne trangen til å prate, er et uforståelig fenomen for humorfans flest. Lar man snakketøyet gå under et standupshow, en revy eller en skrønike, får man ikke med seg poengene, og da er det meningsløst å være der. I tillegg kan man ødelegge flyten og timingen til humoristene på scenen.

Det er ytterst sjelden at det er forstyrrende prat i salen under humorshow. Man kunne oppleve det da det var Comedy Night med Stand Up Trondheim på Olavs Pub, men dette kom fra gjestene som satt i overetasjen, ikke fra publikummet i kjelleren.

Da Bill Bailey stod på scenen i Olavshallen april 2016, var det to fulle fyrer på høyre parkett som forstyrret Bailey og publikum, men da grep arrangøren iStage, scenemesteren i Olavshallen og vaktene fra Byåsen skolemusikkorps forbilledlig kjapt inn.

Bare én gang kan jeg huske at prat har ødelagt en forestilling, da en gjeng medstudenter med overtenning ropte og hoiet i filler en INDØK-revy for noen år siden.

Selv når lokalrevyer kombinerer forestilling og dans på lokalet, holdes snakketøyet i sjakk når sambygdingene står på scenen.

Konserter er sant nok noe litt annet enn noen som forteller vitser. Lydnivået er ofte mye høyere. Flyten til en pop- eller rockeartist ødelegges sjelden hvis noen skulle finne på å fortelle sidemannen om livssituasjon eller sykdomsforløp.

Men det forsstyrrer andre publikummere når det tjatres. Opplevelsen av en konsert med kunstmusikk vil kunne bli ødelagt ved for mye støy fra salen. Det vil også forstyrre utøverne.

Skulle praten være mer interessant enn musikken, kan man heller stille seg i dokøen eller baren utenfor konsertlokalet. Eller rett og slett bare vente med å fortelle sidemannen om svigermor og skjeggkre.

Standup er kanskje for fulle folk, men de vet i hvert fall å spare praten til pausen og festen etterpå.