I de tre siste kampene i cupen fikk ikke sønnen min spille i det hele tatt

Saken oppdateres.

Jeg har en gutt på snart 13 år. En fantastisk gutt på alle måter, men som har en del utfordringer, spesielt i forhold til å holde fokus. Han liker å spille fotball, men han brenner ikke for det. Han synes bare det er gøy.

På laget er det ca. 16 gutter. De er påmeldt både 7-er og 9-er-serie. Når han ikke «brenner for» fotballen, sier det seg selv at han ikke får plass på 9-er-laget. Men han får heller ikke plass på 7-er-laget. Lagledelsen forteller oss at vår sønn ikke vil spille fotball; det forteller visstnok kroppsspråket hans. Han skal også ha sagt det til trenerne. Når vi tar dette opp med sønnen vår, ender det i tårer. Han hevder det ikke er sant. Vi videreformidler dette til trenerteamet.

Han får problemer med et kne og er ute store deler av vinteren og mister derfor mye av oppkjøringen til vårsesongen. Han får prestasjonsangst og er vel ute litt lenger med «skaden» enn han hadde trengt. Jeg holder lagledelsen informert hele veien om helsetilstand, utredning og mulig diagnose. Jeg ønsker at de skal se hele gutten.

Vårsesongen kommer godt igang, men spilletid uteblir. Han får 5-10 minutter per omgang. Vi ser jo at differansen mellom han og de andre på laget blir større og større for hver kamp. Men så lenge han ikke får spilletid, vil det jo bare bli mer og mer.

Vi blir innkalt på møte med lagledelsen. Vi går ut fra møtet uten lovnad om mer spilletid; han brenner ikke nok for det. I klubbens sportsplan leser vi: «Spiller-tid i kamp skal tilstrebes å fordeles likt mellom spillerne, og da med utgangspunkt i at spillerne skal få utfordringer som er tilpasset eget ferdighetsnivå. Det betyr at spiller-tiden kan bli ulik i en isolert kamp, fordi det kan være nødvendig for å oppnå jevnbyrdighet i kampen. Men over tid skal fordeling av spilletid være tilnærmet lik.»

Vi melder ham på Storsjøcup. Dette er ingen satsningscup, men en sosial happening. Det er vi trygge på, for i sportsplanen står følgende: «Deltagelsen på Storsjøcupen skal være en sosial happening og 13-14 skal ikke stille med spissede lag. På en slik cup er det et krav at spilletid fordeles tilnærmet likt, og resultatambisjoner skal ikke være styrende for bruk av spillere i cupen.»

Referatet etter foreldremøtet tydet heller ikke på at dette skulle være en satsningscup:«Fokus på det sosiale og godt kameratskap, ingen sportslige ambisjoner!» Hadde vi visst at dette var en satsningscup, hadde vi aldri meldt ham på. Jeg hadde ikke brukt en uke av ferien min, eller flere tusen på hotell. Han blir selvfølgelig benka når det drar seg til.

Etter den første kampen han ble benka og vi gikk videre, var foreldregruppa helt i 100. Dette var sååå gøy og bra. Jeg sier: «Ja, hvis foreldregruppa synes det er greit at to spillere faktisk ikke får spille, så er det sikkert bra.»Svaret jeg får fra en av fotballmammaene på sidelinja er: «Han får lære seg å spille fotball om han skal få spilletid!»

I Storsjøcup spilte laget 300 minutter. Min sønn fikk 29 minutter på banen. De tre siste kampene fikk han som eneste spiller ikke utpå i det hele tatt. Han var ikke god nok sa treneren. Å sette ut 1 spiller. La ham varme opp og sitte på benken 3 kamper på rad uten et eneste spilleminutt. Jeg kaller det mobbing!

Vi sjekker ut av denne klubben som bare har plass til stjernene allerede fra de er 11-12 år gamle.Avslutter med å oppfordre klubben til å gå igjennom sportsplanen og redigere litt.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Dette er direkte løgn!

Flest mulig, best mulig er det som gjelder i alle ledd, vær i allefall ærlig på det, selv om det ikke ser/høres så bra ut!