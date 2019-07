Sykepleiere, dere må slutte å klage

Saken oppdateres.

Som sykepleier selv vet jeg at det drives usunn personalpolitikk ved mange avdelinger ved St. Olavs Hospital. I tillegg har ledelsen kjørt hardt for å utnytte arbeidstida til sykepleierne. Det som forundrer meg her er sykepleierne selv. Det klages (ofte berettiget) veldig mye. Jeg nevner i fleng; arbeidstid, lønn,huller i turnus, dårlig ledelse, ikke tid til å ta pauser, faglig uforsvarlighet osv.

Alt dette er nok fakta dessverre, og det er helt uholdbart i driften av et moderne sykehus. Sykepleiergruppa er bærebjelken i systemet. Poenget mitt er: Hvis du er i en jobb hvor du er misfornøyd med det meste, så finn en annen jobb! Som sykepleiere er vi heldigvis svært attraktive arbeidssøkere. Ta styring over arbeidshverdagen selv. Ikke vær på et sted hvor du har vært misfornøyd i lang tid!

Forundrer og irriterer meg over de som står i en jobb i mange år, men samtidig er misfornøyde og klager høylytt. Hvis alle de som er misfornøyde finner seg andre jobber, vil de kanskje bli endringer i styre og stell. Har en mistanke om at ledelsen ved sykehuset kanskje vet at sykepleierne er mestre i å komme med tomme trusler.

Må samtidig si at det finnes gode ledere ved St.Olavs Hospital som greier å balansere krav fra toppledelsen med omsorg for sine ansatte. Jeg er blant de heldige som jobber ved en sånn enhet. Budskapet mitt er kort sagt : Mistrives du over tid, søk andre jobber. Ikke bruk tida på å klage over forholdene. Ta ansvar for egen jobbhverdag.