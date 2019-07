Til deg som kastet glasset i ansiktet mitt natt til 30. juni

Hvor langt mener AtB at det er rimelig at vi må gå for å komme seg på bussen?

Jeg er forbannet, frustrert, lei meg. Forbannet fordi du valgte å kaste glasset som traff meg i ansiktet. Jeg er lei meg fordi du nesten har tatt fra meg synet på høyre øye. Jeg er frustrert over at du ikke har meldt deg og står til ansvar for dine handlinger. Handlinger som gikk utover uskyldige mennesker som var ute for å kose seg.

Jeg er forbannet over at voksne mennesker velger å slåss på byen, plukker opp et glass og kaster det mot uskyldige. Som er så feige at de stikker av. Jeg er forbannet fordi du har gitt meg en permanent skade på hornhinna. Den gir meg kraftig nedsatt og uklart syn. Kanskje ender det i at jeg må få transplantert en ny hornhinne.

Jeg er forbannet fordi du har tatt fra meg førerkortet og for at jeg må la bilen stå parkert på ubestemt tid. For at du sitter en eller annen plass i Trondheim og har det livet du hadde før denne kvelden. Mens jeg sitter hjemme med ett fungerende øye og ikke orker å delta i bryllupet til min beste venninne.









Jeg er trist og lei meg og er ikke den dama jeg pleide å være. Jeg sliter med å fokusere når jeg ser tv og når folk snakker til meg. Å skrive dette innlegget bruker jeg lang tid på, fordi jeg må ha pauser. Jeg er frustrert over hvor urettferdig livet kan være, for hvorfor måtte du treffe meg. Hvorfor måtte du plukke opp det glasset og kaste det? Hvorfor har du ikke meldt deg?

Hvorfor har du ikke samvittighet? Er du redd for hva som skal skje med deg? Jeg kan garantere deg at jeg har det verre enn du kommer til å få det hvis du melder deg. Jeg er frustrert over de som var sammen med deg denne kvelden og over at de som vet hva som skjedde ikke melder fra. Hva er det som feiler dere, tenker jeg.

Jeg er lei meg fordi dette har skjedd med meg, for at jeg mest sannsynlig ikke klarer å komme tilbake til jobben min på fulltid på en stund. Jeg er lei meg fordi de rundt meg blir lei seg. Heldigvis har jeg en fantastisk samboer som gjør alt han kan for meg. Hvor mye jeg elsker ham kan ikke beskrives. Jeg har en fantastisk familie, svigerfamilie og venner som skjønner at jeg ikke orker å delta på så mye nå, som lytter når jeg trenger å tømme tankene mine.

Jeg har fantastiske ukjente mennesker som viser at de bryr seg om folk de ikke kjenner, som sender en god bedring-melding og som hjalp meg den natta dette skjedde. Jeg får masse støtte fra TAG, en kjempefin plass å dra ut på og som jeg skal fortsette å besøke. Jeg er så utrolig takknemmelig for dere.

Jeg skal komme meg videre i livet mitt, være den dama jeg liker å være – fordi jeg lar deg ikke ødelegge det noe mer. Men, du skal huske mine ord. Dette er ene og alene din feil. Vær en mann, meld deg, ta ansvar og konsekvenser for deg selv og dine handlinger. Jeg kommer aldri til å glemme natta til 30. juni 2019. Det gjør kanskje du?