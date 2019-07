Underleppen var revet bort. Hun var vettskremt. Nå er Sofia død

Saken oppdateres.

15. juli finner hytteiere på Åsen kattungen Sofia i veigrøfta. 487 gram med skrikende, vettskremt og desperat kattunge. De leter iherdig etter flere, uten å finne noen. Vi henter Sofia. Hun vurderes til å ha best av trygghet, hvile, mat og vann inntil veterinærbesøk neste morgen. Det viser seg at hun har en skade i øyet, deler av underleppen er revet bort, hun har betennelse i haken og en hjørnetann er knekt

.

Av dyrevelferdsmessige årsaker og for mye smerte å utsette en liten kattunge for, velger vi i samråd med veterinæren at hun får sovne inn. Trøsten er at hun var god og mett, hadde fått smertestillende og sovet trygt det siste døgnet i sitt liv.

Les mer: Katt i bur ble kastet utfor en skråning

Tre dager senere får vi melding om et åpent tøybur kastet i et kratt ved en gårdsvei, ikke langt fra der Sofia ble funnet. Vi finner ingen kattunger i nærheten. Vi leter fortsatt etter flere.

Søndag 7. juli fikk vi melding om to voksne katter ved pumpehuset på Tevla Kraftverk. To dager senere tre kattunger og en voksen katt på E14 mellom Storlien og Meråker. De er alle tamme og på steder hvor det er ikke folk. Ingen eiere melder seg. Ingen kjenner igjen kattene. Det ble funnet en kattunge i parkeringshuset på Amfi på Steinkjer for noen uker siden, samt en kattunge på et bilpanser i Hjellbotnen i Beitstad.

Les mer: Dyrekrimprosjektet i Trøndelag blir mønster for hele landet

Politikere og Mattilsynet motsetter seg obligatorisk ID-merking av familiedyr. Hvis dette var lovpålagt, vil vi ikke bare finne eieren om de roter seg bort, men vi vil også finne eieren der dyr er dumpet. Sist, men ikke minst vil man få slutt på gratis kattunger. Det koster penger å id-merke. Ingen vil id-merke for å gi de bort gratis etterpå.

Hvis vi ikke får obligatorisk id-merking trenger vi hjelp til hva vi skal gjøre med alle disse dyrene. Kan Mattilsynet og politikere fortelle oss hva vi skal gjøre med dem? Kanskje dyrene kan underlegges kommunalt ansvar med kommunalt ansatte med ansvar for dyr? Kanskje vi kan få kommunale hjelpesentere støttet med midler fra det offentlige? De har det i andre land.

Les mer: «Å lese om hunder og katter som blir både dumpet og mishandlet opprører meg»

Torrevija besluttet å bruke 350 000 euro på et kommunalt hjelpesenter i 2017. I Belgia og Portugal har de vedtatt obligatorisk id-merking. Belgia har også vedtatt obligatorisk kastrering av katter. Problemet blir større for hvert år. Disse dyrene har ikke et reelt rettsvern slik situasjonen er i Norge idag. Vi som er verdens beste på dyrevelferd må tilby dyrene noe mer enn dette!









Dyrebeskyttelsen Norge fikk meldt 8400 dyr i 2018. Vi vet ikke tallene på alle vi ikke fikk til å hjelpe. Det blir enda flere i år, i begge kategorier. Vår lokalavdeling DNNT tok imot 133 dyr i fjor. De oppbevares alle i private hjem til de blir adoptert. Et søk på finn.no og «Gis bort i nærheten av deg» viser 45 annonser på gratis katter. Ikke 45 katter, men 45 annonser – det er opptil fire katter per annonse. Vi skal ikke gjette på hvor mange som leveres inn for avliving ved neste sommerferie.

Les mer: Mann dømt for å ha slått elg med jekk

Les mer: Å slå en elg i hodet med jekk, er verken en human eller effektiv avlivingsmetode

Vi må få på plass obligatorisk id-merking av familiedyr. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Hjelp oss å hjelpe dyrene. Vurderer du å skaffe deg et dyr så velg å adoptere et dyr som allerede er til overs. De fortjener mer enn hva livet foreløpig har bydd på.