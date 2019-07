Hadde han vært på festivalen, ville han ha sett 100 revynummer og at de fleste av dem ikke handlet om politikeres private utskeielser

- Vi må tåle å høre at livet er jævlig, for da kan kanskje flere orke å leve det

Anders Holstad Lilleng mener i et innlegg i Adressa 23. juli at det er dårlig folkeskikk av oss i Norsk Revy å ikke ville diskutere hva som er god og dårlig revy. Han etterlyser en debatt hvor vi tar et oppgjør med billige og enkle løsninger i det norske revymiljøet. Det er en diskusjon vi tar daglig.

Norsk Revy gir råd, arrangerer kurs og reiser rundt på regionale revyfestivaler hvor vi snakker med revygrupper om hva som gjør et revynummer godt. Norsk Revyfestival og NM i revy er vårt viktigste tiltak i arbeidet med å gjøre norsk revy bedre.

Hadde Holstad Lilleng vært på festivalen på Høylandet for to uker siden, ville han kunne vært med på flere kurs vi arrangerte, som alle på hvert sitt vis ble holdt for å dytte norske revygrupper i riktig retning.

Hadde han vært på festivalen ville han også kunne deltatt i revyfaglige debatter, bokbad og livlige diskusjoner på festivalområdet. Han ville ha sett at Norsk Revyfestival er en arena for utvikling for de tilreisende revygruppene, ikke bare en konkurranse som er blott til lyst.

Hadde han vært på festivalen ville han ha sett hundre revynummer fra hele Norge, hvor de fleste av dem ikke handlet om politikeres private utskeielser, som holdt seg trygt over beltestedet og som viser at mange revygrupper er opptatt av å lære. Det generelle inntrykket etter årets mesterskap er at nivået stiger for hvert år.

Men Holstad Lilleng var ikke der. I stedet setter han en diagnose på norsk revy basert på medieomtalen av tre av de totalt hundre revynumrene. Ja, i en Facebook-kommentar oppfordret vi Holstad Lilleng til å se hele NM-finalen. Ikke for å kvele debatten, men for at han skulle se at NM i revy 2019 besto av så mye mer enn disse tre numrene.









Fagjuryen som sendte det mest omtalte nummeret, «Nyttårstalen» med Asylrevyen, til finalen besto av skuespiller og tidligere teatersjef Iren Reppen, regissør, tekstforfatter og produsent for Stand Up Norge og Latter i Oslo, Vemund Vik, og skuespiller Simon Andersen. Det er lov å være uenig med juryen, mange er det, men å trekke deres fagkompetanse i tvil og påstå at de har «skremmende dårlig selvtillit» er vi ikke enig i.

Holstad Lilleng har rett i at vi i dette tilfellet ikke har gått inn i diskusjonen om hva som gjør en revytekst god eller ikke. Det vi har gjort i denne debatten er å forsvare revygruppers rett til å ha stor takhøyde når det kommer til humor og satire. Det står vi for.

Som vi skrev i et tidligere innlegg går vi ikke inn og sensurerer språket eller pynter på parodier som uttaksjuryen og fagjuryen har godkjent. Vi diskuterer heller ikke avgjørelsene deres offentlig i etterkant.

I all humorproduksjon vil man dessverre alltid finne enkle og billige løsninger, nettopp fordi det er minste motstands vei til det alle humorister jakter på: Latter. Det øverste idealet, antydningens kunst, er så vanskelig å oppnå at selv profesjonelle tar snarveier. Det er ingen unnskyldning, men det er en forklaring på hvorfor det kan gå hardt for seg når lokalrevyer manøvrerer seg fram i ulent humorterreng.

Norsk Revys mandat er å veilede lokalrevyen i dette terrenget, både for å bevisstgjøre og bidra til utvikling, uten å legge lokk på dem og presse dem inn i et uniformert, tannløst språk.

Lokalrevyen er og skal være fri, men den kan alltid bli bedre. Vi ønsker derfor Anders Holstad Lilleng hjertelig velkommen til å gi sine råd i dette arbeidet.