Hvis dere ikke endrer kurs, må dere endre navn

Når det oppfordres til å velge kollektivt i stedet for elbil, er man ute på tynn is

Saken oppdateres.

Et stort foto av ødelagt fjellandskap er det første som møter meg inne på nettsiden deres. Dernest et bilde av en kvinne, tom i blikket. Det at dere velger en kvinne til å fronte kapitalistiske krefter kunne jeg skrevet mye om, men jeg lar det ligge, for i dag skal det handle mer om hærverk på den siste villmarka.

«Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag», skriver dere først, og så videre: «På vår vakt må fremtiden endres dramatisk». Ja, dramatisk er det når fugleliv utryddes. Det er dramatisk med fuglemassakrer og ren utryddelse av sjeldne arter. Dramatikken er der, i aller høyeste grad, så dette er et treffende ordvalg.

På knappe to måneder har Adresseavisen fått mer enn 50 leserinnlegg om Trønderenergi og enda flere om vindkraft på Frøya. Her er noen av dem.

Dere skriver at dere er på vakt. Da har dere kanskje lagt merke til at mer enn 150 000 nordmenn protesterer mot vindindustriens herjinger? Forskere ved NTNU har fastslått at vi kan klare oss uten vindkraft hvis vi bare oppgraderer de allerede eksisterende vannkraftverkene vi har, og FN slår i år fast at tap av naturareal er det største miljøproblemet. Dere er kanskje mest på vakt i møte med demonstranter, og litt mindre på vakt i møte med naturen? Det kan virke slik.

Det beste ville være om dere kunne endre kurs. Kursen må dreies circa 180 grader. Hvis vi skal få tillit til dere, må dere innta en ydmyk holdning. Ydmykhet, har dere hørt om det? Det kan virke som om dere strever med enkel begrepsforståelse. Dere opplever sikkert selv at dere eier en god del her i verden, men egentlig er det ingen som eier naturen. Uansett hvor mange aksjer vi har, så har vi bare naturen til låns.

Hvis dere ikke klarer å endre kurs, må dere dessverre endre navn. Jeg håper dere skjønner hvorfor. Hvis dere ikke forstår det, kan dere lese diktet nedenfor, som har tittelen «Trønderenergi, dere må bytte navn». Jeg skrev det selv i dag morges, da jeg tenkte på lirypa.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Trønderenergi, dere må bytte navn

Trønderenergi, dere må bytte navn.

Jeg møtte noen trøndere i sommer.

De hjalp meg alle tre, på hver sin måte

da jeg skadet foten min på fjelltur.

Den ene bar meg ned fra fjellet,

Han hadde grå ullgenser

og et blikk for sjeldne lav- og mosearter.

Målet hans var å få et glimt

av havørna.

Dette er en trønder

Den andre trønderen

kjørte meg fra brygga til legekontoret

aktpågivende og varsomt

over hullete asfalt.

Dagen etter sang han middelaldersanger

i Steinkirka på Vega,

han vil ta vare på arven vår.

Dette er en trønder.

Den tredje bandasjerte ankelen min

med våkne øyne

og med den aller største

nøyaktighet og dyktighet.

Dagen etter lenket han seg fast

til en anleggsmaskin i Sørmarka,

han gir alt han har

for å redde restene av norsk villmark

og har skrevet brev til kong Harald

fordi han har mistet tilliten til norske politikere

som tilrettelegger for miljøkriminalitet.

Dette er en trønder.

Trønder-energi,

Jeg kjenner mange trøndere,

for jeg vokste opp i Trondheim.

Ingen av de trønderne jeg kjenner

massakrerer fugler.

Ingen av dem går aktivt inn

for å utrydde sjeldne arter som lirypa,

det var ikke dette vi lærte

på Åsvang barneskole på åttitallet.

Ingen av de trønderne jeg har møtt

ønsker å ødelegge det lille vi har igjen av villmark

for å blidgjøre utenlandske investorer

og sitte igjen med noen fattige Judas-penger selv.

Ingen av de trønderne jeg kjenner

nekter å lytte til frøyværingene.

Jeg kjenner meg mer og mer sikker i min sak,

dere kan ikke være

trøndere.

Det er tungvint å bytte navn,

men det må nok gjøres likevel,

for Trønderenergi kan dere ikke hete.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter