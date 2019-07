Vi har mista skole, jernbane, post, butikk og fasttelefonen. Nå i sommer forsvant internett også

Når det oppfordres til å velge kollektivt i stedet for elbil, er man ute på tynn is

Saken oppdateres.

Som tidligere ansatt i Telenor (Telegrafverket og Televerket), har jeg vært vitne til ei utvikling som er negativ for oss som bor i Distrikts-Norge. I 1969 var jeg med på linjebygging og automatisering av telenettet til flere veilause gårder og steder i utmarka i Nordland. Første sommeren var vi et lag på fire mann som bygde linje til Herringbotn i Vefsn, og året etter sto flere steder ved Røssvatnet for tur.

I 1972 ble det utbygging av telenett til flere steder i Binndalen, blant annet til ei grend ved Sagvatnet som var så isolert at folka der hadde ei helt egen dialekt. Også i min tid som tekniker på Nordmøre på 70- og 80-tallet var fremdeles det viktigste at folk, også de i grissgrendte strøk, fikk telefonforbindelse.

Det var lite fokus på at det ikke var lønnsomt med slike utbygginger, så lenge Telenor var en statseid bedrift og hadde monopol. For halvannet år siden var det ikke lenger lønnsomt med fasttelefon der jeg bor, på Reitstøa i gamle Singsås kommune, og sentralen ble stengt. Ufrivillig ble vi fratatt fasttelefonen og måtte over på mobilt nett. Vi ble lova at vi skulle få beholde internett på gammel telefonkabel.

For fem uker siden slo lynet ned og skada den gamle kabelen. Feilen er ennå ikke retta, og den vil sannsynligvis ikke bli det heller. Argumentet mot dette er lønnsomhet. Dette medfører at vi må gå over til mobilt bredbånd og si opp den lokale nettleverandøren. Dette oppleves som nok et ledd i den kyniske nedleggelsen av Distrikts-Norge - et resultat av skiftende regjeringers nedprioritering av bygdene, og privatisering av stadig flere statseide bedrifter.

Nå har vi mista både skole, jernbanestasjon, postkontor, butikk, mesteparten av melkeproduksjonen er avvikla, fasttelefonen forsvant for to år siden, avisa blir ikke levert - før langt utpå dagen, og nå i sommer forsvant altså internettet. Da blir det ikke så mye igjen. Jaja, vi får håpe vi får varsel før strømmen koples fra!

