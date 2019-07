Nye løftebrudd om barnehage fra Ap og Ottervik

Når det oppfordres til å velge kollektivt i stedet for elbil, er man ute på tynn is

Adresseavisen har den siste tiden skrevet om inntaksstoppen som nylig er innført i de kommunale barnehagene i Trondheim. Dette skaper en svært vanskelig situasjon for byens mange småbarnsforeldre som skal tilbake i arbeid uten at ungene deres har et trygt sted å være. De private barnehagene ringes derfor ned av fortvilte mødre og fedre. Flere av dem må nå ta ulønnet permisjon fra jobben sin, med de alvorlige følgende dette kan få for en allerede anstrengt økonomi for unge familier i etableringsfasen.

Ved forrige valg i 2015 lovte Ap-ordfører Rita Ottervik dyrt og hellig at alle ettåringer skulle være garantert å få barnehageplass. Nå bryter hun altså sitt løfte til byens småbarnsforeldre. Etter spørsmål fra media hevder hun at hun «allerede over sommeren» skal rette på dette.

Hvorfor «over sommeren»? Det er jo et gammelt løfte fra Ottervik og Arbeiderpartiet, og et nytt løfte om det samme gir ikke mening all den tid ingenting er gjort de fire siste årene. Og det gjør ikke saken bedre at Ottervik igjen forsøker å skylde på andre. Så hvorfor skal småbarnsforeldrene føle seg trygge på at Ottervik rydder opp denne gangen? Hun har jo ikke evnet å gjøre det på fire år.

