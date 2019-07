Politikere må ta tak i byutviklingens hellige ku: Gateparkering

Saken oppdateres.

I slutten av juni forsvant deler av sykkelfeltet i Olav Tryggvasons gate. Midtbyen har ikke lenger en gjennomgående og sammenhengende sykkelrute. Men som mange har påpekt, å ha sykkelfelt ved siden av byens mest trafikkerte bussrute var aldri en perfekt løsning. Men samtidig ble et forslag fra MDG om å innføre sykkelfelt i Fjordgata ble nedstemt i formannskapet i april. Hva var grunnen for at forslaget ble nedstemt? Noen få ti-talls parkeringsplasser måtte fjernes. Trondheim har ambisiøse mål om å stanse veksten i biltrafikk og øke andelen som tar buss og sykler. Vi skal også gjøre Midtbyen til et mer attraktivt sted å være. For å lykkes med dette må politikere ta tak i byutviklingens hellige ku: Gateparkering.

Politikerne tenkte nok at de fattet en fornuftig og forsiktig beslutning når de sa nei til å fjerne parkeringsplassene i Fjordgata. Man vil ikke endre for mye om gangen. Men tenk på hvor reaksjonær denne avgjørelsen egentlig var. Gatearealet i Fjordgata er offentlig plass, det tilhører oss alle. Denne offentlige plassen blir i praksis privatisert når det blir brukt til parkering. Alle som har bil og noen kroner kan ekskludere alle andre fra å bruke den plassen. Dette kan være greit så lenge det ikke finnes bedre måter å bruke dette arealet. Men det er skrikende behov for offentlig plass i Midtbyen: plass til gående, syklister, busspassasjerer og det å bare sitte på en benk og se på livet. Men isteden har vi bestemt å prioritere plassen til oppbevaring av private kjøretøy.

Et nyttig tankeeksperiment: Hva om det motsatte skjedde? Hva hvis politikerne bestemte å asfaltere over en lang grønn parkaktig trasé gjennom Midtbyen for å sette inn ekstra 40 ekstra parkeringsplasser. Det hadde sannsynligvis ført til ramaskrik.

Fjordgata, med sin bredde, historiske trebygg og nærhet til kanalen kunne vært et «grand avenue» med god plass til gående, syklende, benker, bord, planter og trær. Fjordgata kunne vært et sted som inviterer til liv og aktivitet, kultur og handel. Det er ikke vanskelig å se for seg en alternativ bruk av parkeringsplassene. Og Fjordgata er bare et eksempel på hvordan vi ofrer noen av de beste områdene av byen vår til parkering. Stå på torget og se mot Nidarosdomen. Der det kunne vært en grønn promenade som binder sammen to av Trondheims viktigste steder, men i stedet står det oppstilt et hav av biler.

Noen setter pris på ekstra parkering og mange av de vil nok klage høyt når parkeringen fjernes. Men de aller fleste som kommer til Midtbyen reiser med buss, sykkel, eller sine to bein. For de som må kjøre, er det vanligvis god kapasitet i parkeringshusene. Det er verken fornuftig eller rettferdig å fortsette å reservere så mye av vår mest verdifull areal til tomme kjøretøy.

