Maken til personale skal man lete lenge etter. Alle som en gjorde hva de kunne for å gjøre oppholdet best mulig. Både mat og stell er førsteklasses ved dette flotte sykehuset.

Jeg var ikke særlig høy i hatten da jeg møtte opp på sengepost B 3 for innleggelse og operasjon, men det gikk heldigvis fort over. Regine, som tok i mot meg, fortalte at hun gikk andreåret på sykepleierhøgskolen og hadde egentlig bestemt seg for en annen studieretning. Men så hadde hun truffet en sykepleier som fortalte henne om yrket. Da gjorde Regine sitt livs viktigste valg: Hun ønsket å kunne gjøre en forskjell ved å bli sykepleier. Og det gjorde hun så absolutt den dagen jeg møtte henne også. Ferievikaren som gjorde det beste inntrykket på meg.

Regine var heldigvis ikke den eneste i så måte. Også de andre søstrene gjorde sitt ytterste for pasientene. Jeg beundrer disse hvitkledde «englene» som gir av seg selv dag etter dag. Måtte de bare få anstendige arbeidsvilkår!

Det sies at maten de serverer på sykehuset er den beste medisinen. Noe jeg virkelig kan underskrive på. Vi fikk servert sunn og næringsrik kost – aldeles nydelig mat – til alle måltider. Størst var likevel gleden over å bli servert årets første jordbær en av dagene: Verdens søteste jordbær fra Lensvika. Med fløte. Og attpåtil servert av den alltid like blide sykepleieren på B 3!

Og i Gunnar Lidegran har Orkdal sjukehus en av landets aller beste ortopeder. Ikke rart vi foretrekker det flotte sykehuset ute på landet og valfarter fra storbyen til Orkdal for å la oss operere. Hurra for Orkdal sjukehus – la de små sykehusene ute i distriktet leve!

