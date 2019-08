Kjære AtB: Nå ruller de nye superbussene ut. I den anledning har jeg en liten bønn til dere

– Bygget vil bli et monument over det norske avgiftsnivået på mat- og drikkevarer

Kjære AtB, i dag ruller de nye superbussene ut i Trondheims gater. I den anledning har jeg en liten bønn til dere. I sommer har jeg tilbrakt store deler av ferien som turist i egen by. Sammen med en treåring og en liten baby i barnevogn har jeg reist mye kollektivt. Det ønsker jeg å fortsette med, men dere har ikke gjort det så enkelt for oss.

Treåringen har alltid likt å ta bussen, men dessverre er ikke dette lenger tilfellet. For et par uker siden stod vi og ventet på bussen i Munkegata - meg, treåringen og barnevogna. For ordens skyld vil jeg påpeke at dette var midt i fellesferien, midt på dagen og det var ikke mange mennesker verken på bussen eller på holdeplassen.

Bussen kom, stoppet, og åpnet dørene bak. Det er litt kronglete å stige på tre stykker samtidig, så treåringen gikk inn først. Deretter smalt dørene igjen mellom oss, og den lille passasjeren ble forskrekket stående alene på innsiden og rope etter mamma, mens jeg på min side banket i døra utenfor.

Dørene ble åpnet, og jeg fikk med meg vogna inn til en skjelven unge. Ingen hyggelig opplevelse, men det gikk bra og jeg tenkte at det hele fort ville bli glemt. Det var ikke før noen dager senere, da vi skulle ta bussen til byen igjen, at jeg innså at denne episoden hadde gjort sterkt inntrykk på guttungen. Han hadde overhodet ikke tenkt å bli med på busstur, og ville heller gå de fire kilometerne ned til byen enn å risikere å bli stående alene på bussen igjen.

Mia Katrine Nilsen

Et hån mot trikken

Mens de fleste byer på Trondheims størrelse (Bergen, Aarhus, Lund, Odense, Tampere) satser på trikk/bybane, åpner Trondheim 3. august sitt kapasitetsvake metrobussystem. Metrobussen kan av trafikkale og tekniske grunner ikke bli lengre enn 24 meter, mens f.eks bybanevognene i Bergen er på hele 42 meter.

Jan Flønes

La oss slippe støyen

Jeg antar at de nye metrobussene representerer noe av det ypperste hva gjelder støy, derfor lurer jeg på om vi fra 3. august nå endelig også kan slippe å forholde oss til støyforurensning over bussenes høyttaleranlegg? Min erfaring er at de som ønsker musikk har den med selv på øret, og jeg håper derfor at vi andre kan nyte bussturen uforstyrret av et støyende høyttaleranlegg. Da mener jeg selvfølgelig ikke nødvendig trafikkinformasjon, men den enkelte sjåførs musikksmak, tidvis kjørt på full guffe.

Kari Gulla

Lykkes Trondheim kommune denne gang med nytt kollektivsystem?

3. august 2019 endres hele kollektivsystemet i Trondheim igjen og om dette blir nok en dårlig kollektivløsning, vil tiden vise. Jeg er svært skeptisk. Politikerne har gjort elendige vedtak også før når det gjelder kollektiv da de la ned trikken gjennom byen.

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre og Trøndelag Fylkesting

Viktig å sørge for at bussen kommer fram

I Ordet fritt 22. juli ønsker Lillian Ekle svar fra Miljøpakken om kryssløsningen fra Sjetnmarka. Hun lurer på om den midlertidige rundkjøringen for utkjøring fra Sjetnhaugan kan tilpasses og videreføres, slik at bussen fra Sjetnmarka kommer lettere ut i krysset. Som vi skrev tidligere i sommer, skal Miljøpakken i løpet av året kostnadsberegne hva en permanent omlegging av løsningen mot Øvre Sjetnhaugen vil koste. Ekle mener det er fornuftig å videreføre den midlertidige armen inn i rundkjøringen til det er avklart.

Den midlertidige armen inn i rundkjøringen ble bygget som en erstatning for krysset mellom Gamle Okstadbakkan og Øvre Sjetnhaugan i anleggsperioden. Den ble fjernet i begynnelsen av juli. Den ble bygget som en midlertidig anleggsvei, og var aldri dimensjonert eller konstruert for å tåle lengre tids bruk.

Vi er enig i at det er viktig å sørge for at bussen kommer fram. En direktearm inn i rundkjøringen er ett mulig tiltak for å bedre framkommeligheten for bussen. Et annet kan være å bygge kollektivfelt i vegarmen fra Sjetnmarka. Videre arbeid vil vise hva som er den beste løsningen.

Terje Fiksdal, prosjektleder, Metrobuss, Statens vegvesen/Miljøpakken

Vi får det verre

For ca. et år siden satte AtB opp et fint buss-skur på Rate, til stor glede for oss reisende som fikk litt le fra dette vindfulle området. Jeg har gledet meg til å kunne ta 24-bussen til City Syd istedenfor å bruke bil, men til min store forskrekkelse ser jeg at busstoppet skal legges ned. Da blir det fire minutter å gå opp en bratt bakke til neste stopp. Hva med alle de som ikke klarer denne veien? Dette er skammelig av AtB. Trodde virkelig at tilbudet skulle bli bedre, men innser nå at alt dreier seg om Metrobussen, så gjør det ingenting om vi andre får det verre.

Birgit W. Lindkvist

