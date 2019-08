Fem fikk forelegg for mobilbruk under kontroll i Trondheim

Saken oppdateres.

Onsdag formiddag: Start fra Trondheim sentralstasjon 09.45. Mål: Halden med beregnet ankomst 19.44, og togbytte på Hamar og Oslo S. Så begynte togreisen, ikke helt i gangfart, men nesten. Det ble opplyst ganske tidlig at varmen medførte sterkt nedsatt hastighet.

I god tid før Røros ble det åpenbart at det ikke lot seg gjøre å nå toget fra Hamar, og dermed heller ikke toget til Halden. På Koppang ga toget opp og det ble byttet til et nytt tog. Deretter sneglet vi oss i tilnærmet marsjfart til Elverum. Ti minutter etter Elverum ble det på ny opplyst om tekniske problemer. Toget gikk stadig saktere for til slutt å stoppe helt, tett granskog på alle kanter. Toget klarte ikke å kjøre videre, men det kunne rygge, så vi rygget tilbake til Elverum. Da ble det opplyst at det ville bli oppsatt busser til Hamar.

Humøret steg da det dukket opp en buss merket med VY og med Oslo S som bestemmelsessted. Denne viste seg imidlertid å være forbeholdt passasjerer som hadde forhåndsbestilt. Optimistene som hadde regnet med å bli fraktet til Oslo med tog, var det i alle fall ikke plass til. Ingen informasjon fra VY. Løsningen ble lokalbuss til Hamar, kroner 10. Der har Atb noe å strekke seg etter.

På Hamar i iskø kom jeg i kontakt med lokomotivføreren som hadde gjort en heroisk innsats for å få oss frem og beroliget med «nå kan ingenting gå galt lenger for nå går vi på strøm». Vel installert på toget på spor 5 får vi melding om at det ikke er mulig å si når toget kan gå, for det er falt ned en kjøreledning mellom Stange og Tangen. Men se kommer det ikke et glimt av solen når det er som mørkest. Det blir meldt at det om 10 minutter går et intercitytog fra spor 1. Heldigvis er man noenlunde oppegående selv om man har honnørbillett, så med kofferter og ryggsekk klarer man distansen på tilmålt tid.

Toget fraktet oss til Stange, deretter buss til Tangen, nytt tog til Oslo S. Riktignok varte oppholdet på Tangen i 45 minutter uten informasjon. Vel fremme på Oslo S var imidlertid servicen upåklagelig, drosje til Halden.

Dette var andre gang med Rørosbanen i løpet av det siste året. I slutten av juni i fjor tok det elleve timer fra Lillestrøm til Trondheim S. Ingen tilgang til noe spiselig på hele turen. Det er ikke sikkert aircondition er det som først og fremst skal prioriteres ved oppgradering av togmateriellet.

Hadde sanger og forfatter Vidar Sandbeck våget å sende kjerringa med Rørosbanen i dag? Neppe. Hvis det fortsatt hadde stått NSB på toget i stedet for VY, så kanskje turene hadde gått uten problemer. Hvem vet?

