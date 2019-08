En norsk terrorist på norsk jord som angrep nordmenn

Fikk nei fra Løkberg: Her er Ranheims plan i overgangsvinduet

Saken oppdateres.

Ekstremisme er ikke noe som kun eksisterer i utlandet. Det er ikke noe vi bare leser om i avisa. Ekstreme holdninger lever i dag, blant oss. Det er vårt felles ansvar å stå mot disse holdningene. Det kan verken jeg eller du gjøre alene - det er vi nødt til å gjøre i fellesskap.

Selv om det var norske muslimer som ble angrepet lørdag, var dette et angrep på oss alle. På vår ytringsfrihet og vår religionsfrihet.

Om du er muslim eller jøde, kristen eller ikke-troende, skal du føle en trygghet i Norge, og i Trondheim. Som ordfører er et av mine viktigste oppgaver å sørge for at alle har tilgang til sterke, gode fellesskap, og trygge nærmiljø.

I disse dager feires den muslimske høytiden Eid al-Adha. Jeg håper at alle får feire i ro og fred.

Eid mubarak.

