Studentene er en kjemperessurs for byen vår

Du har kanskje merket at det er blitt litt mer liv i gatene, i butikkene og i sokkelleiligheten de siste dagene. Med inntoget av de 37 000 studentene som kaller Trondheim sin studieby og sitt hjem, følger en rekke positive effekter for oss øvrige som bor i denne byen.

Blant studentene finner du morgendagens ledere og problemløsere. De gir byen vår dyktig arbeidskraft og muligheter for utvikling av framtidsrettede gründervirksomheter. De er skapere av kultur og liv i byrommet, og de bidrar med milliarder i kjøpekraft til det trønderske næringslivet, hvert år. Studentene er verdifulle bidragsytere til Trondheims vekst, og sammen må vi ta godt imot dem.

I løpet av ett år legger de 37 000 studentene igjen over fem milliarder kroner i Trondheim. Dette er penger de har skaffet seg gjennom studielån, eget arbeid og økonomisk støtte hjemmefra. De har derfor en betydelig kjøpekraft til glede for byens næringsliv. Studentene betaler husleie, de handler i byens butikker, deltar i kulturlivet og er med på å skape flere tusen arbeidsplasser hos lærestedene. Studentene bidrar også til den enkelte trønders privatøkonomi. Det er nok flere av oss som kan takke studentene for å ha finansiert boligkjøpene våre gjennom utleie i sokkeletasjen.

I Trondheim har vi tilgang på en kunnskapsrik og svært engasjert arbeidskraft etter hvert som studentene blir ferdige. Vi kan plukke høyt kvalifiserte, nye ansatte fra øverste hylle innenfor de aller fleste fagfelt når vi søker nye medarbeidere. I tillegg til en formell kompetanse av høy kvalitet har mange trondheimsstudenter ledelses- og samarbeidskompetanse takket være erfaringer fra UKA, Isfit, Samfundet, NTNUI eller andre deler av byens sterke studentfrivillighetskultur.

Ingen norsk by utdanner flere gründere enn det Trondheim gjør. Suksessfulle er de også. Studentene våre er dyktige forretningsutviklere som både skaper egne bedrifter og blir verdifulle ansatte i noen av landets største selskaper.

Studentene er også med på å holde hjulene i gang i Trondheim ellers. Ifølge SSB jobber én av tre studenter i Norge ved siden av studiene. Du møter studentene som hyggelige og motiverte salgsmedarbeidere i butikk, omsorgsfulle assistenter i barnehager og eldreboliger og som servitører i byens mange kafeer og utesteder. De tar vaktene andre av oss ofte ikke kan ta grunnet familieforpliktelser og annet som hører voksenlivet til.

Trondheim er en kulturby. Vi har et rikt kulturliv med festivaler, konserter og et spennende uteliv. Studentene er konsumenter av disse tilbudene, og de er med på å skape en etterspørsel som bidrar til at Trondheims kulturtilbud er så stort og bredt som det er.

Studentene er også med på å skape kulturen. Denne høsten arrangeres UKA, Norges største kulturfestival og eldste studentuke. Også Pstereo kan vi takke studentene for. Da pedagogikkstudentene var nødt til å legge ned Pedrock i 2006, grunnet en DumDumBoys-konsert på deres planlagte festivalområde, så hev de seg rundt slik dyktige studenter gjør. Sammen med Trondheim kommune skapte de en «festival med sjel» og høsten 2007 kunne vi delta på Pstereo for første gang.

Studentene er skapere av billedkunst, arkitektur og musikk. Fra NTNU utdannes dyktige kunstnere, designere, jazz- og kammermusikere. På Samfundet finner du flere av Norges beste kor, et komplett symfoniorkester og dyktige teaterskuespillere. Fra Candiss’ rosa selebukser til tretrappene på Marinen og utsmykningene som males om på den velkjente veggen i Elgesetergate hvert år, så er studentene med på å skape et levende byrom.

Trondheim rangeres år etter år som Norges beste studentby. Studentene trives i byen sin, og tar med seg gode minner inn i voksenlivet. I tillegg vet vi at foreldre og søsken er viktige påvirkere for studenter som skal velge studieby. Med en solid utdanning og minner fra trygge og sosiale kollektiv i en by rik på aktiviteter og unike studentlivsøyeblikk som varer livet ut, er studentene våre i dag de viktigste ambassadørene for rekrutteringen av morgendagens studenter.

Derfor er det viktig at vi som bor i denne byen tar godt imot studentene slik at de fortsetter å trives og blomstre i byen vår, for at de skal ha mulighet til å studere og leve godt og for at de skal fortsette å bidra til byen vår med sine mange ressurser.

Bli med oss i å ønske studentene, nye og gamle, velkommen hjem til Trondheim. Studentene trenger rom til å utvikle seg – faglig og som mennesker. La oss sammen legge til rette for livet deres i byen slik at de får utviklet seg selv og byen vår.

Trøndere og studentene våre – sammen skaper vi Nordens beste studieby.

