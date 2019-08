Rektor Bovim og trener Horneland har én ting til felles

Mitt forslag til aktivitet på AtBs julebord for 2019 er å ta seg fra Lierne, via Seierstad og Titran, til Røros, med kollektivtransport

Saken oppdateres.

En av Rosenborgs største og mest vellykkede snuoperasjoner er over. Klubbens hovedtrener klarte da heller ikke å skjule lettelsen i intervjuet etter kampen mot Maribor, selv om han prøvde. Et steinkast nordover fra Lerkendal, sitter en annen leder som derimot ikke legger skjul på egen lettelse. NTNUs rektor sa opp jobben sist fredag grunnet kjærligheten til en av sine egne direktører.

Topplederne for Norges største universitet og fotballklubb har en undervurdert lederegenskap til felles, den skal jeg komme tilbake til. De to har det ellers svært ulikt for tiden. En har nettopp reddet jobben sin og ser spent mot neste utfordring i Europa. Den andre kaster inn håndkleet like før egen play-off (regjeringens beslutning om ny campus for NTNU tas om noen uker). Begge får mye skryt om dagen, det er sikkert vel fortjent.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det må sies at virksomhetene de to leder er meget ulike i størrelse og innhold. Mens Rosenborgs budsjett i fjor var 190 millioner, lå NTNU på 9400 millioner. Om akademisk aktivitet som sådan skal sammenliknes for mye med toppidrett, er jeg usikker på. At det ofte gjøres, trenger ikke bety at det er fornuftig. Som organisasjonsforsker vet jeg for eksempel at intern konkurranse i en virksomhet vil dempe kunnskapsdeling og læring på tvers, både medarbeidere og avdelinger imellom. Det er Ikke bra når målet er å lage kunnskap for en bedre verden. På den annen side er jeg enig i at et fotballag blir bedre hvis det er intern konkurranse om plassene på laget.

LES OGSÅ: Når Bovim går av, mister NTNU en dyktig rektor

Ulikt eller ikke, som ledere har Bovim og Horneland en kvalitet til felles, som er verdt å merke seg: De har evnen til å skifte mening. Det høres kanskje rart ut at dette skulle være en god ting, vi lever tross alt i en verden der den envise vinner fram i politikken. I vår tid rådes ledere typisk til «å stå løpet» (eller «stå i det» som det heter), og det gjerne uavhengig hva fornuft og omgivelser sier.

Her er to eksempler på at Bovim og Horneland kan kunsten å ombestemme seg: Nylig ble Horneland spurt om hva som var den viktigste avgjørelsen han har tatt for å snu den kritiske situasjonen etter at han ble hovedtrener. I svaret peker han på beslutningen om å gå vekk fra sin opprinnelige idé om spillestil og tilbake til slik det var før han kom til klubben. Etter en viss periode med kontrovers og trøbbel ombestemte han seg rett og slett. Heldigvis, for nå ser det bra ut for Rosenborg.

NTNU står foran en storstilt utbygging i årene som kommer, og da rektor Bovim ble intervjuet om saken for en tid tilbake, kom noe interessant fram. Det ble mye bråk da forskerne på NTNU forsto at tanken var å plassere dem ut i åpne kontorlandskap i den nye campusen. Bovim forteller at han i utgangspunktet regnet med at den planen som var lagt, skulle fungere greit for sine ansatte. Videre i intervjuet kommer det fram at Bovim på et sentralt punkt ombestemte seg: «Jeg har brukt mye tid på dette, og kommet til en annen konklusjon. Internasjonalt har jeg ikke sett veldig vellykkede eksempler på åpne landskap der vitenskapelig ansatte får gjort jobben sin godt,» sa han til Adresseavisen.

LES OGSÅ LEDEREN: Norge trenger både campus og havsenter

Både myndigheter, byråkrater og arkitekter ivrer sterkt for åpne landskap, så denne erkjennelsen satt nok langt inne for Bovim. Akkurat som det nok satt langt inne for Horneland å forkaste sin egen masterplan for sitt «nye» Rosenborg. Sånn sett er det godt gjort.

Det er kvalitet i evnen til å lytte til situasjonen rundt seg og legge sin egen overbevisning til side når det er nødvendig. Dette er en viktig lederegenskap, uansett om man leder en fotballklubb eller et universitet. Så får vi håpe at den nye rektoren følger opp erkjennelsen til den avtroppende i det videre arbeidet med ny campus. Og at Rosenborg får med seg et bortemål fra Zagreb.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter