Frykter et søppelberg av ett år gamle skolesekker

21 kjørte for fort på E6 - de fleste la seg flate

Her er RBK-laget som skal kjempe om gruppespill i Champions League

Fikk skolesekker i gave: - Vanvittig at de havner i søpla

Vi bør ikke føle skam over å kjøpe renholdstjenester

KrFU: Å gi familiene valgfrihet og god økonomi er viktig for oss

Fikk skolesekker i gave: - Vanvittig at de havner i søpla

Saken oppdateres.

I fjor begynte sønnen min på skolen. I likhet med de godt over 6000 andre førsteklassingene fikk han skolesekk av Trøndelag fylkeskommune. Sekken var signalgul og i passelig størrelse, med påtrykket «Førsteklasses trønder» på lokket. Jeg applauderte tiltaket! Spesielt fordi jeg mente at det ville løsne litt på kjøpepresset i forkant av skolestart. Alle stilte likt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES OGSÅ: Fem skolesekker dominerer markedet. Vi har teste dem

Torsdag begynte han stolt i 2. klasse. I bilen hjem fra SFO ber han pent om en ny skolesekk fordi alle de andre hadde fått ny. Alle, spurte jeg, skeptisk. Ja, alle unntatt to elever i ett klassetrinn med 45. Lørdag kjøpte vi selvfølgelig ny sekk, vi også. Hvem vil vel at sitt barn skal være den eneste? Ikke jeg i alle fall.

LES OGSÅ: Foreldre vil bruke 1 milliard på skolestart

Men hvorfor? Den gamle sekken var ikke utslitt og hadde holdt ei stund til. Til sammenlikning så holdt barnehagesekken i fem år. Er det virkelig kjøpehysteriet som bare ble utsatt ett år? Eller kanskje teksten «Førsteklasses»? Det er kanskje ikke så morsomt å være «førsteklassing» når man går i andre? Er den vond på ryggen? Eller var kvaliteten for dårlig? Uansett har fylkeskommunen brukt mange hundre tusen kroner av et trangt budsjett på over 6000 skolesekker som nå havner i søpla. Det er helt vanvittig. Og dette er bare denne årgangen. Sør-Trøndelag har hatt ordningen i flere år. Det er mange sekker. Neste år har jeg ny førsteklassing. Bør hun få fylkeskommunal førsteklassesekk eller kanskje pengene skal brukes til noe annet? Vi kan jo ikke ha det sånn!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter