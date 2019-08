Hvilken markedsverdi har en martna?

Derfor sa Konradsen nei til kroatisk eventyr for to år siden

Verdals bidrag til martnasbølgen som velter over Sommer-Norge, er for et skvulp å regne. Øras dager er en liten martna, også i trøndersk sammenheng. Likevel har den stor verdi. I Verdal Næringsforum arrangerer vi Øras dager som en del av samfunnsoppdraget vårt. Vi rigger en martna der folk, næringsliv, kulturliv, frivillighet og kommune møtes og deler kunnskap og opplevelser. Vi er sikre på at det bidrar effektivt til verdiskaping og nye arbeidsplasser i Verdal.

Naturligvis byr Øras dager på sukkerspinn, karameller, knekk og spekepølser. Martna er martna. Og tivoli blir det, i år som før om årene. I tillegg til teater og musikk, aktiviteter og premier til dem som våger seg ut i Verdalselva på palleløp eller rappellerer fra taket på Teaterhuset. Verdal kommune er aktiv bidragsyter og har satt opp et eget martnasprogram med 12 innslag. Og nytt av året: Omdømmepraten, en kveldskonferanse med toppledere fra idrett og industri. Fredag dueller ordførerkandidatene i Verdal. Det drar seg til foran det spennende kommunevalget bare to uker etter.

Noen spør seg kanskje: Hvordan bidrar en sånn martna til verdiskaping i Verdal?

Verdal har et unikt utgangspunkt for verdiskaping i samspillet mellom industri, landbruk og et levende sentrum. Industrien og landbruket er allerede i den nasjonale eliteserien. Verdal Industripark er Norges tredje største, og Verdal en av Norges største og mest innovative landbrukskommuner. Det som ikke er helt på plass, er å utvikle et levende sentrum. Jobb nummer én er derfor å ta ut det potensialet varehandel kombinert med kulturopplevelser gir for videre vekst. Et viktig delmål er å begrense handelslekkasjen.

Det er denne jobben vi i Verdal Næringsforum gjør når vi arrangerer Øras dager.

Et bredt utvalg aktiviteter med høy kvalitet gir opplevelser for hele familien og skaper liv i Verdal sentrum. Næringsliv, kulturliv, frivillighet, politikere, offentlig forvaltning og tusenvis av besøkende fra hele Trøndelag får med sine egne sanser oppleve hvordan et levende Verdal sentrum kan se ut, høres, smaker og føles. De skjønner at det er mulig. De får lyst til å oppleve det igjen.

Øras dager er en unik martna. Lokale aktører fra privat, frivillig og offentlig sektor dominerer. Ikke noe galt sagt om svenske kjøkkenkniv-selgere, men på Øras dager er det langt mellom dem. I bodene finner du rundt 70 lokale bedrifter som viser hva de gjør, og hvem de er. Flere av dem er har erfart at omsetningen øker etter at de vært utstillere på Øras dager. Kommunen, frivilligheten og kulturlivet er aktive bidragsytere på lik linje med næringslivet.

Øras dager er en unik martna fordi den er ledd i en strategi for å skape et levende sentrum i Verdal. Det har den vært siden 2015, det året Verdal Næringsforum tok over arrangementet, som tidligere het Verdalsmartnan. Etter de første Øras dager i 2015 skrev avisa Innherred: «Det som fremstår som den største forskjellen på Øras dager og martnan, er at der Verdalsmartnan ble fylt opp av juggel og dilldall, har Øras dager blitt et mer attraktivt sted for det lokale næringslivet. Både i form av boder med lokale drivere og ved at flere næringslivsaktører har flyttet virksomheten sin ut i gata.»

Verdal Næringsforum har tre mål: Vi skal legge til rette for attraktive møteplasser for næringslivet i Verdal, vi skal sette fokus på fornying og utvikling av næringslivet i Verdal og vi skal fungere som en næringspolitisk aktør. Når vi arrangerer Øras dager, jobber vi aktivt for å nå alle de tre målene på samme tid.

Hvis noen skulle finne på å spørre oss i Verdal Næringsforum om hvilken markedsverdi Øras dager har, ville vi si at den er betydelig, ikke bare for næringslivet, men for hele Verdal. Hvis vi i tillegg skulle få spørsmål om hva det er som øker markedsverdien på en martna, ville vi svart solid forankring i en næringspolitisk strategi, aktiv deltakelse fra privat, frivillig og offentlig sektor i lokalsamfunnet og kvalitet i gjennomføringen.

