Saken oppdateres.

Vi er bekymret for hvordan det skal gå med Brygga framover! Dette tiltaket som betyr så mye for oss.

Vi som er en del av dette fellesskapet, vet at til nå har Staten prosjektfinansiert mange av stillingene her. Føringen er, i vårt tilfelle, at Trondheim kommune skal ta over fordelingen av midler. Vil kommunen vår ta oppgaven? Dette er vi usikre på. Har dere svaret? Kan dere trygge Bryggas framtid?

Brygga er et viktig tiltak for tidligere rusavhengige. Vi trenger nye nettverk i overgangen fra behandling til deltakelse i ordinært samfunnsliv. Her på Brygga tar vi del i et fellesskap, får hjelp til videre rusmestring, og å søke og komme seg ut i jobb. Vi får også bistand til å håndtere en ofte stram økonomi, vanskelige følelser, og andre utfordringer en støter på i livet.

For meg har Brygga vært avgjørende for min rusfrihet. Hadde jeg ikke blitt skrevet inn på Brygga etter fullført rusbehandling, ville det ikke vært noen garanti for at jeg hadde vært rusfri i dag. Å klare å slutte med rus i behandling er lett, i forhold til hvor vanskelig det er å ikke begynne på igjen etterpå. For det er da vi skal ta del i samfunnet igjen, begynne på utdanning, få seg arbeid og bygge nye relasjoner. Ensomhet, mangel på tilhørighet, angst, og en rekke valgmuligheter uten å ha noen å støtte seg på, er noen av flere årsaker til at mange faller tilbake til rus. Derfor er Brygga sitt tilbud minst like viktig som rusbehandling.

At vi kan miste ansatte, gir meg uro. Hva vil skje med neste års budsjettforslag? Mister vi ansatte? Og hva med alle tilbudene? De ansatte representerer trygghet og forutsigbarhet for meg og mine meddeltakere i fellesskapet på Brygga.

Jeg ønsker å stå opp for meg selv og de andre deltakerne på Brygga, og rope ut hva vi trenger. Vi trenger Brygga, de ansatte og tilbudene vi har her. Vi vil at tiltak innen psykisk helse og rus skal prioriteres og styrkes og ikke skrenkes inn!

