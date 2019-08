Svar til Snorre Vikdal: Adresseavisen «beskytter» ingen

For meg har Brygga vært avgjørende for min rusfrihet

Jobber for å få like mange kvinner i bystyret

Saken oppdateres.

Snorre Vikdal skriver i et innlegg 23. august at «Adresseavisen har beskyttet ordfører Rita Ottervik og andre toppolitikere». Det er en merkelig påstand, sett i lys av Adresseavisens avsløringer i en rekke byutviklingssaker de siste årene.

Det burde ikke være nødvendig å si det, men Adresseavisen er en uavhengig avis uten bindinger til verken politiske partier eller enkeltpersoner.

LES OGSÅ: Adresseavisen har beskyttet ordfører Rita Ottervik og andre toppolitikere

Kystad-saken er kanskje det fremste eksemplet på hvordan vi har gått svært kritisk til verks overfor de styrende politiske partiene i Trondheim, Ap og ordføreren inkludert. De som har fulgt vår dekning av dette vil vite at flere av sakene Vikdal viser til i sitt innlegg aldri ville blitt kjent hvis det ikke hadde vært for vår jobb med å løfte disse. For Kystad-avsløringen mottok Adresseavisen Skup-diplom, en av norsk journalistikks høyeste utmerkelser, for god journalistisk metode.

Vår metode består av å undersøke og dokumentere. Det er først når vi har dokumentasjon, at vi publiserer. Slik må vi jobbe i en verden der journalistikken stadig er under press, og der det offentlige ordskiftet til tider er en kamp om sannheten. Vi lever av at våre lesere har tillit til det vi skriver. Det vi avslørte i Kystad-saken og andre store byutviklingssaker, har i ettertid fått store konsekvenser i Trondheim. Det har vist at vår journalistikk er vesentlig. Påstander og konspirasjonsteorier lar vi andre holde på med.

LES OGSÅ: Høyre rop om råttenskap

Vikdal spør om hvorfor Adresseavisen ikke har skrevet om tre massedeponier som han tipset oss om i 2015. Vi får inn svært mange tips til Adresseavisen hver dag som vi vurderer journalistisk. Noen ting legger vi bort fordi vi mener de ikke er relevante, noen ganger har vi ikke kapasitet til å gå inn i saken. Andre tips jobber vi mer med for å se om tipset kan dokumenteres. Hvis det ikke er tilfellet, dropper vi saken.

Vikdal hevder at Adresseavisen ikke ba om innsyn i avhøret av Rita Ottervik i Kystad-saken. Det er feil. Vi ba Økokrim om innsyn og fikk avslag. Da vi klaget avgjørelsen inn til Riksadvokaten begrenset vi innsynsbegjæringen til de to mest sentrale aktørene for å øke sjansen for gjennomslag. Det viste seg å være en god strategi. Adresseavisen fikk historisk medhold og tilgang på avhørene i en henlagt straffesak. Vi registrerer at Vikdal fikk innsyn i avhøret hos Riksadvokaten etter at vi åpnet dørene der. Det er bra. Og som sikkert Vikdal har fått med seg, har avhøret Ottervik gjennomgikk også vært tema i en rekke saker hos oss i ettertid.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vikdal er opptatt av en rekke saker og tema som han mener er viktige, og som han anklager Adresseavisen for ikke å ha skrevet om. Vi må gjøre prioriteringer etter journalistiske kriterier hver eneste dag. Og vi må til enhver tid velge de sakene vi skal gå grundigere inn. Vi er åpenbart ikke enige i Vikdals vurderinger, og flere av påstandene om tilstanden i Trondheim kjenner vi oss ikke igjen i. Det betyr ikke at det ikke finnes flere kritikkverdige saker der ute som vi bør ta tak i. Det tar vi gjerne imot tips om, også fra Snorre Vikdal. Men metoden vi alltid vil bruke, uavhengig av hvilke saker vi velger, er undersøkelser av fakta og solid dokumentasjon. Dette kan vi ikke fire på uansett hva og hvem sakene handler om.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter