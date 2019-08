Like før rullatoren nådde bussdøra, klappet den igjen

Valgdebatt: Hva skal til for at Sigrid skal bli i Åfjord?

Kollektivtilbudet i Trondheim er for meg blitt som en ny verden etter at metrobussene rullet ut i trafikk 3. august. Jeg har utelukkende slengt rundt meg med superlativer og har også hatt utenlandske gjester fra en storby som lot seg begeistre på tur med de moderne bussene.

Men på metrolinje 2 fra Ladeveien kl. 12.59 mandag ble jeg vitne til en hendelse som viser en svakhet - og jeg er ganske sikker på at det var flere andre passasjerer enn meg som ble provosert på vegne av en eldre passasjer med rullator.

Mannen skulle av på Buran og gjorde seg klar til å gå av ved døra nærmest bussjåføren. Men like før rullatoren nådde døra, klappet den igjen. Mannen trykket febrilsk på døråpneren, men uten respons. I stedet begynte bussen å kjøre, til tross for at både mannen og andre passasjerer ropte «stopp» og flere trykte på stoppknappen. For meg er det uforstående at bussjåføren ikke fikk med seg dette.

Mannen ble stående med rullatoren foran bussdøra fram til Dyre Halses gate hvor han endelig kom seg av. Det var også mitt stoppested og jeg fikk vondt av å se hvor oppgitt han var. I fortvilelse satte han seg på feil side av holdeplassen og bekymret seg for om bussbilletten fortsatt var gyldig. Han bekreftet at dette var en dårlig opplevelse og syntes absolutt jeg kunne tipse Adressa om hendelsen.

For er det blitt sånn at av- og påstigningen på metrobussene skal gå så fort at det ikke er plass for eldre og andre passasjerer som er litt dårlige til beins?

Er det slik at sjåførene sitter i sin egen verden adskilt fra passasjerene og deres eneste oppgave er å kjøre fra A til B - uten å skulle ta hensyn til om noen ikke rekker å komme seg av på riktig holdeplass innen målet om en stopptid på 15 sekunder?

Ifølge miljopakken.no står det at metrobussen «alltid vil vente til alle er av og på». Vel, der kan de stryke «alltid».

Den eldre mannen ble lettet da metrobussen mot Buran kom kjørende samtidig med at han hadde kommet seg over til riktig side av gata. Flaks at han er stor og sterk. Bussen stoppet nemlig såpass langt fra kanten på holdeplassen at mannen måtte løfte på rullatoren og ta et realt kliv for å komme seg ombord. Det er ikke sikkert det hadde gått like enkelt for spede Magda på 82.