Adresseavisen tåkelegger sin beskyttelse av ordføreren

I innlegget «Adresseavisen «beskytter» ingen» svarer sjefredaktør Kirsti Husby på min kritikk. Den målbar jeg etter at Adressa svartmalte min bok «Råtne Trondheim» som har mange avsløringer rundt det politiske Trondheim og Adressas dekning. Husby svarer ikke på de konkrete spørsmålene hun fikk, men viser til deres journalistiske metode bestående av undersøkelser og dokumentasjon for å sortere mange tips, samt redaksjonelle vurderinger.

Det var Dagens Næringsliv, en Oslo-avis, som etter elleve år i 2012, avslørte hvorfor Rune Olsø hadde splittet Arbeiderpartigruppen til fordel for Rica Nidelven og Fjerdingen i 2001. Hvilken redaksjonell vurdering ble gjort i Adresseavisen i 2001 da dere ikke konfronterte Ap, Olsø og Ottervik med en slik oppsiktsvekkende stemmegivning fra Ap?

Husby tåkelegger og prøver å skape forvirring om det Adressa har skrevet om Økokrims avhør av ordfører Rita Ottervik i Kystad-saken. Fakta er at Adressa ikke har skrevet om hva hun faktisk sa i avhørene. For Adressa ba ikke om innsyn da Riksadvokaten åpnet for muligheten. Dette i en sak som ble etterforsket for korrupsjon eller påvirkningshandel, og som ble henlagt etter bevisets stilling.

Sjefredaktøren svarer ikke på hvorfor Adressa ikke har skrevet om hvordan ordfører Rita Ottervik unnlot å videreformidle Rune Olsøs to e-poster om inhabilitet i Kystad-saken. Jusprofessor Jan Fridhjof Bernt sier Ottervik etter bystyrets reglement var pliktig til å journalføre og sende e-postene til administrasjonen for vurdering. Arkivverket slår fast at hennes manglende journalføring er et brudd på arkivforskriften og at de ser alvorlig på saken. Men Adressa har tydeligvis en redaksjonell linje der disse alvorlige bruddene ikke er interessante.

I kommunepolitikken er det ofte ikke behov for å lete etter dokumentasjon fordi den finnes i rådmannens saksframstilling og politikernes vedtak. Når flertallet av politikerne stemte mot rådmannen ni ganger for et massedeponi ved Hestsjøen bør det ringe en bjelle. Når det samme skjer sju ganger på Lerslia, og mange ganger på Leinan Øvre, ringer den igjen og igjen. Og enda høyere ringer det når det ved alle tre deponisøknadene er en av grunneierne som enten jobber eller har jobbet tett på ordfører Ottervik. Et godkjent massedeponi vil kunne gi en stor økonomisk gevinst for grunneierne. I økonomijournalistikk heter det «følg pengene». Men det er tydeligvis ikke Adressas redaksjonelle linje når det skjer rundt Trondheims mektigste politiker.

Ved å ikke skrive om og stille ordfører Ottervik og toppolitikerne spørsmål om påfallende og dokumenterbare sammenhenger, har «Midt-Norges frie stemme» endt opp med å beskytte dem.

