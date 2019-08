Jeg elsker at du flagger med flagget vårt, Trondheim kommune, men hvor blir det av arbeidet?

Saken oppdateres.

Det er snart september. For meg betyr det tid for fargefest. Det er tid for Trondheim Pride, hvor regnbueflagget vaier i vinden fra Rådhuset og gatene fylles med farger og fest. Men pride er også protest. For 50 år siden startet pride-bevegelsen mot undertrykkelse og for rettigheter og aksept. Vi er ikke i mål. Vi må fortsatt jobbe for mangfoldet, også i Trondheim.

September betyr også tid for valg. Kun to politiske partier nevner LHBTIQ (Forkortelse og internasjonal fellesbetegnelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersexpersoner og queer-personer) i sine valgprogrammer. Hvis innbyggerne vil ha politikere som prioriterer mangfold og inkludering, hvem skal de stemme på da?

Hvem har løsninger som øker aksepten blant oss? Hvem vil sikre gode fagpersoner og øke LHBTIQ-kompetansen på eldrehjemmene, i helsevesenet og i skolene? Hvem tenker på at også skeive har familier, og at skeive også er pensjonister, flyktninger og personer med funksjonsnedsettelser?

Trondheim er dessverre dårligst i klassen, som eneste av de største kommunene uten handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Oslo, Tromsø, Bergen, Stavanger, Bærum. Alle kommuner med handlingsplaner. Til og med Utsira kommune med sine 200 innbyggere har en egen plan. Hva skal til, Trondheim?

I Trondheim kommune tenker du kanskje at alt er under kontroll i barnehagene, på skolene og eldrehjemmene? Håper du vi er i mål med aksept? Har du kanskje forsikret deg om at alle ansatte har kompetanse på LHBTIQ-spørsmål? Håper du at fordi innbyggerne fyller gatene med flagg og heiarop én formiddag i året og du står der og heier, da er vi i mål?

Norske og skandinaviske undersøkelser viser at eldre går tilbake i «skapet» når de flytter til eldrehjem, i frykt for å ikke bli behandlet med verdighet. Lesbiske, homofile og bifile har flere negative erfaringer på arbeidsplassen og i skolen enn heterofile. LHBT-personer i Norge opplever fire ganger så mye hat og krenkelser som befolkningen ellers. Tror kommunen dette ikke skjer her?

I min tid som leder i FRI Trøndelag har flere ansatte i kommunen tatt kontakt fordi de ikke vet hvordan de skal hjelpe innbyggerne som spør om ressurser og hjelp. Lærere, sosialarbeidere og helsepersonell gjør så godt de kan, men de kan ikke få en kompetanse politikerne ikke mener det er viktig nok. Det kommer forhåpentligvis et kompetansesenter for kjønn og seksualitet om noen år, og det er bra, men det kan ikke bli en hvilepute.

Mangfoldsarbeid må gjøres på alle arenaer. Her er kommunen viktig for å sikre kunnskap. Likevel kan vi ikke vedta bedre holdninger, de må jobbes for. I skolene, eldrehjemmene og barnehagene. I vennegjengen og i familien. I kulturen så vel som i idretten. I fjor stilte ingen idrettslag, verken byens elitelag eller klubblagene i bydelene, opp i paraden til Trondheim Pride. Det er stang ut.

Dårlige holdninger bekjempes med kunnskap og raushet. Dette er en invitasjon til å jobbe sammen. Kjære framtidige lokalpolitikere: Det er dere som har posisjoner dere kan bruke til å jobbe for et mangfoldig Trondheim. Vi i FRI Trøndelag hjelper dere gjerne, for mangfoldet er et felles ansvar og må prioriteres året rundt. Det holder ikke å flagge med regnbueflagget fra rådhuset en uke i året.

