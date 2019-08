Varsko fra Hellas

To pågrepet etter at de gikk løs på MDGs valgbod på Grünerløkka

Saken oppdateres.

Forrige helg ble et barn drept i knivslagsmål i Moria flyktningleir på Lesvos i Hellas. To andre barn ble skadet. Dette skjedde inne i såkalt «Safe Zone», det som skal være et trygt område for de ekstra sårbare.

I «Safe zone» i Moria flyktningleir bor det enslige mindreårige ned i spedbarnsalder. Alt for dårlig bemanning gjør at det er ungdommenes regler som gjelder. Det er et hardt miljø med mye vold. FNs høykommissær for flyktninger har nå slått alarm om barnas sikkerhet. Jeg reiste fra Lesvos og Moria flyktningleir for knappe to uker siden. Gjennom den norske hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet har jeg bidratt som medmenneske ved å arrangere aktiviteter for barn og ungdom inne i leiren, samt som engelsklærer for voksne flyktninger.

Barnet som ble drept, kan være en av dem jeg har blitt kjent med under oppholdet mitt på Lesvos. Dråpen i havet har nylig startet aktiviteter for barna inne i «safe zone», der en slåsskamp utviklet seg til med fatale følger natt til søndag. På en liten betongplass mellom isoboksene laget vi lekeplass med brettspill, makramé, tegnesaker og UNO. Også de eldre ungdommene kunne sitte i flere timer og fargelegge.

Nå er det rundt 600 enslige mindreårige i Moria, mens leirens kapasitet bare er på 160. Disse barna må også vente på saksbehandling. Det kan ta opptil flere år før de får avklaring.

Et tankevekkende møte var med en afghansk gutt med norsk vestlandsdialekt. Han bor i seksjon B for enslige mindreårige flyktninger. Vi snakket på norsk om de få hverdagslige tingene det er mulig å snakke om i en slik situasjon, og spilte fire på rad. Hver kveld når vi frivillige måtte gå spurte han meg: «Kommer du i morgen?»

De ungdommene som er så heldige at de har fått plass inne i seksjonene for enslige mindreårige bor i køyesenger med 20 på hvert rom. Seksjonene er avgrenset av høye gjerder med piggtrådruller, og det lille utearealet er dekket med ru betong. Dråpen i havet stiller med fotballer og volleyballer, men forbruket er høyt siden det er vanskelig å unngå at ballene blir ødelagte mot all piggtråden.

Dråpen i havet har aktiviteter inne i leiren nesten hver kveld, etter at de andre organisasjonene har avsluttet arbeidsdagen. Det er ofte på kveldstid det blir farlig i leiren, og uro oppstår. Da er det ekstra viktig med aktiviteter som hjelper ungdommene til å tenke på andre ting enn situasjonen de befinner seg i på ubestemt tid.

Nå er det mer enn 9300 flyktninger i Moria flyktningleir, og antallet ankomster har økt betraktelig de siste månedene. Leirens totale kapasitet er i utgangspunktet på 3000 mennesker. Det er mangel på materiell, og de som kommer nå får ikke nødvendigvis noe sted å sove. Leiren har vokst utover i olivenlundene rundt, et område som flyktningene selv kaller jungelen.

Sammen med en gresk organisasjon fikk jeg være med på å dele ut nødvendigheter som klær, tannbørster og bleier. En bleierasjon er to bleier pr døgn pr barn. En norsk donasjon med soveposer gjorde at vi kunne dele ut noe de nyankomne kunne bruke for å holde varmen om natten. De tusen soveposene tok slutt i løpet av få dager. Syke, eldre og barnefamilier fikk pappeskene soveposene kom i til å ligge på.

Spenningsnivået øker når leiren har blitt så overfylt som den er nå. Under Eid-feiringen for noen uker siden utviklet det seg et masseslagsmål på en lekeplass drevet av den danske organisasjonen Team Humanity. Lekeplassen er nå stengt på ubestemt tid.

Det har ikke vært et like høyt antall ankomster som det er nå siden 2015. Det fryktes at tallene vil øke enda mer utover høsten grunnet Tyrkias misnøye med EUs oppfølging av EU-Tyrkia-avtalen fra 2016.

Denne avtalen er en tragisk historie om økt menneskelig lidelse. Mennesker nektes å søke asyl, en rettighet nedfelt i Menneskerettighetserklæringen. Det få snakker om, er hvor mange som blir stoppet av tyrkisk kystvakt. Hittil i år har mer enn 1250 båter blitt stoppet på vei fra Tyrkia til Hellas. Det er mer enn 40 000 mennesker, hvor over 15 000 av dem er barn.

Flyktningene jeg har møtt, forteller om forferdelige forhold på tyrkisk side. Det er verre enn Moria, sier de. I Moria har Leger uten grenser flyttet teltene sine ut av selve leiren i protest mot de elendige forholdene. Det er fortsatt en flyktningkrise selv om flyktningene hindres i å nå Norge og norske medier har sluttet å skrive om dem.

Jeg vil oppfordre flere til å bidra - enten som frivillig eller gjennom pengebidrag. Dråpen i havet trenger særlig ekstra hjelp i november og desember. Det å være frivillig i en flyktningleir er en øyeåpner jeg vil anbefale til alle.

