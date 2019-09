På tide med forbud mot innekatter

- Et sjokk for Ap som styringsparti

Er det greit at barna på to av skolene i byen lærer mindre enn sine jevnaldrende?

Saken oppdateres.

Å få trå med myke poter på grønt gress, kjenne solen varme i nakkepelsen, regnet som finner veien over snute og værhår - alt dette og mer til er ting en såkalt «innekatt» aldri får oppleve. Innekatter kan leve hele livslengden sin i totalt fangenskap, i hus og leiligheter.

Det er en kjensgjerning og et tankekors, at vi behandler tungt kriminelle innsatte bedre enn vi behandler innekattene i samfunnet vårt. Dyrevernloven beskytter ikke innekattenes rettigheter. Rettigheter disse kattene har, men som ikke blir ivaretatt, fordi samfunnet har glemt denne gruppen av familiedyr.

Det er vår jobb å minimere belastningene for dyr i vår varetekt. Vår jobb å ivareta deres rettigheter, som best vi kan. Vi vet alle hvor livgivende og nødvendig for vårt velbefinnende det er for oss å få ferdes utendørs, i naturen, og oppleve elementene.

Vi må aldri glemme at det vi frarøver våre medskapninger dyrene, også er noe vi frarøver oss selv. Å bringe dyr inn i miljøer som ikke er tilpasset dem, er noe vi ikke har rett til å gjøre. Ikke la det få fortsette inn i fremtiden.

